Mujer enfrenta de manera agresiva a invidente al acusarlo de "mirarle la retaguardia"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un video que circula en redes sociales ha causado sorpresa e indignación por lo que muestra. En las imágenes se ve cómo una mujer enfrenta de manera agresiva a un invidente al acusarlo de "mirarle la retaguardia", una situación absurda que generó rechazo inmediato entre quienes presenciaron la escena y también entre los internautas.

Mujer enfrenta de manera agresiva a invidente

El hecho ocurrió en plena vía pública y fue registrado en un clip que rápidamente empezó a circular en plataformas digitales. En la grabación se observa a una mujer fuera de sí, gritando y encarando a un hombre con discapacidad visual, a quien acusa de haberla acosado. Según ella, el invidente le habría mirado la retaguardia mientras pasaba por detrás suyo.

Sin embargo, la situación resultó completamente absurda, ya que el hombre carece de la facultad de la vista. Pese a esto, la mujer no bajó el tono de sus reclamos y continuó gritándole con evidente hostilidad. La frase más clara que se alcanza a escuchar en medio del ruido es cuando le grita: "No te hagas pendejo", mientras se acerca amenazante.

En el mismo video también se aprecia cómo otras personas que se encontraban en la zona intentaron calmarla y hacerle entender que estaba equivocada. Pese a ello, la mujer reaccionó con la misma agresividad contra quienes intervinieron, llegando incluso a enfrentarse verbalmente con los que le reclamaban su actitud.

Reacción en redes sociales

La difusión del clip en redes sociales fue inmediata. En menos de un día acumuló miles de reacciones, cientos de comentarios y fue compartido muchísimas veces. La indignación de los usuarios se reflejó en mensajes que cuestionaban la actitud de la mujer y pedían un llamado de atención por el abuso hacia una persona en condición de discapacidad.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: "¿Y legalmente hay castigo para la mujer?, ¿Puede abusar de un invidente así como así?", "Parece que vive enojada con la vida todo el tiempo" y "Tiene graves enfermedades mentales". La mayoría coincidió en señalar que se trataba de un claro caso de discriminación y abuso, que debía ser sancionado socialmente.

Lo que empezó como un altercado en plena vía pública terminó generando una ola de críticas. El comportamiento de la mujer contra el invidente fue visto como un claro ejemplo de intolerancia y abuso, mostrando cómo una acusación sin sustento puede escalar rápidamente hasta convertirse en un tema de rechazo social.