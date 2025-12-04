Fernando Rospigliosi respalda la ampliación del REINFO, pero exige exclusiones a mineros rechazados

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, se pronunció a favor de la ampliación del REINFO, ya que considera no existe otra opción, dado que hay mineros vigentes que "no se pueden quedar en el aire". Sin embargo, señaló no debe permitirse el retorno de retirados.

Exige no permitir regreso de mineros excluidos

El parlamentario de Fuerza Popular dejó claro que está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por un año, en lugar de dos, pues ve inviable excluir a mineros inscritos actualmente.

"Hay 30 mil mineros que están vigentes en el REINFO y que no se pueden quedar en el aire simplemente, no hay manera de no ampliar. El Gobierno dice que se disminuya de dos a un año. A mí, particularmente, me parece muy bien", manifestó en diálogo con la prensa.

No obstante, Rospigliosi estableció restricciones en la norma de esta polémica ampliación, que hoy jueves 4 de diciembre se debate en el Pleno del Congreso. Una de ellas es no permitir el regreso de los 50 mil mineros excluidos durante la gestión anterior.

"Hay otros puntos que son, incluso, más importantes: los 50 mil que fueron excluidos en el Gobierno anterior no deben volver. Eso está planteado en la comunicación que ha enviado el Presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Energía y Minas", sostuvo.

El titular del Parlamento sostuvo que se debe hacer una reconsideración respecto a ello y exhortó al Ministerio de Energía y Minas a evaluarlo en conjunto con los gobiernos regionales, ya que es "un punto muy importante".

Plantea exclusión de ciertas zonas

Por otro lado, se refirió a la necesidad de exclusión del REINFO de ciertas zonas donde operan mineras formales o donde se haya identificado minería ilegal que ingresó haciendo uso de registros vigentes.

"No solamente son zonas de ríos, lagos, zonas protegidas, sino los lugares donde existen empresas formales, que han entrado gente ilegalmente con Reinfos, y que deben ser excluidos, deben salir de esas zonas", precisó.

Rospigliosi cuestionó que el proyecto de ley de la Comisión de Energía y Minas impida retirar a estas personas, calificando el dictamen como "absolutamente anormal e insólito" y exigiendo que también se ponga a debate.

"Van a haber funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que van a estar acá presentes. Se les ha habilitado una sala para que puedan conversar con las diversas bancadas y exponer el punto del gobierno", agregó.

