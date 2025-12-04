Pedro Castillo criticó a jueces por condenarlo a 11 años y 5 meses de prisión: "Han cometido una barbaridad jurídica"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Pedro Castillo reapareció públicamente sobre la mañana de este jueves 4 de diciembre durante la última audiencia del juicio oral que se le sigue por el delito de rebelión. En este último encuentro, el expresidente escuchó la sentencia completa que recibió días atrás la cual lo condena a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

Una barbaridad jurídica

Como se recuerda, el Poder Judicial sentenció al otrora mandatario por aquel fatídico 7 de diciembre del 2022 donde brindó un mensaje a la Nación en el que intentó dar un golpe de Estado tras ordenar el cierre del Congreso.

Por ello, Pedro Castillo asistió a esta última audiencia para escuchar al detalle la sentencia que se le impuso. Ahí, el expresidente se dirigió a la jueza Fernanda Ayasta para criticar esta condena la cual calificó de injusta ya que durante todo el proceso no lograron acreditar que sea culpable de los delitos cometidos.

Incluso, Castillo Terrones indicó que las prisiones provisionales son sinónimo de injusticia, aunque también aseguró que fue un honor conocer a los magistrados al frente de su caso.

"En una de las audiencias mencioné que la provisionalidad en el país es sinónimo de injusticia. Esta es la última audiencia y para mi es un honor haberlos conocido como magistrados. Todos los días se ha leído un artículo del código penal por la cual se quiso demostrar lo que el 7 de diciembre del 2022 se quería decir al país y lo que sucedió con Pedro Castillo", inició.

En esa misma línea, el exjefe de Estado calificó de barbaridad jurídica esta condena haciendo énfasis en que durante su lectura los jueces no estuvieron de acuerdo con la misma.

"Durante el proceso, tanto rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública no se ha podido confirmar y su veredicto se dio inclusive sin ponerse de acuerdo. El Perú en su conjunto sabe lo que está pasando en el país y ustedes han cometido una barbaridad jurídica", añadió.

Seguirá en Barbadillo

Como se recuerda, el exlíder de Perú Libre continuará recluido en el Penal de Barbadillo en el que se encuentra desde finales del 2022.

De esta manera, Pedro Castillo arremetió contra los jueces por la condena de 11 años y 5 meses que le impusieron por el delito de conspiración para la rebelión por aquel mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022.