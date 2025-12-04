Congreso aprueba denuncia contra exministro Luis Adrianzén por presunto pago irregular de más de S/ 41 millones

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa 13461/2025-CR, que autoriza la denuncia penal contra Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en 2023, por el presunto delito contra la administración pública.

Pago ilícito de más de S/ 41 millones

La iniciativa fue respaldada este miércoles 3 de diciembre con 54 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones, tras un debate donde se revisó el rol de Adrianzén en los pagos de EsSalud a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C., proveedora de kits de pruebas de COVID-19.

A Adrianzén se le acusa de haber influenciado en el pago irregular de más de 41 millones de soles efectuado por EsSalud a Aionia, derivado de un laudo arbitral emitido en 2022. Según el informe, el desembolso fue ejecutado en febrero del 2023 mediante tres comprobantes.

Adrianzén habría influido en el pago irregular de EsSalud a la empresa Aionia.

Esta decisión se sustenta en las denuncias del congresista Juan Burgos y la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides en 2023, donde acusaron al extitular de la cartera de Trabajo de presuntas infracciones constitucionales y favorecimiento a la empresa.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admitió a trámite ambas denuncias el 21 de noviembre de 2023 y abrió investigación por infracción constitucional y por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido.

Posteriormente, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles para que dicho grupo parlamentario realice las investigaciones y presente el informe final.

Tras la aprobación de la resolución este miércoles, el caso del exministro será derivado al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a lo que le corresponde.

Exministro ejerció defensa

Durante su intervención final, Adrianzén Ojeda sostuvo que no cometió ningún delito, pues sus movimientos en el cargo fueron cuidadosos y dentro de los estamentos de la normativa, para lo que presentó documentación.

Además, aseguró que estas acusaciones responden a una presunta "manipulación mediática".

"Este ciudadano que está aquí presente no tuvo ninguna acción ilegal. Con este tema he sido objeto de una manipulación mediática, porque ni el señor Orellana ni el señor dueño de Aiona, ni ninguno de los 15 funcionarios entrevistados con testimonios ante la Fiscalía, ha dicho que yo presioné o direccioné el pago, ni menos que lo aceleré", sostuvo.

