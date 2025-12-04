RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Martín Vizcarra apela sentencia de 14 años de prisión por casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'

La defensa legal del expresidente Martín Vizcarra, apeló formalmente la sentencia impuesta por el Poder Judicial en contra del exmandatario.

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 04/12/2025

La defensa legal del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, apeló formalmente el fallo condenatorio de 14 años de prisión efectiva impuesto por el Poder Judicial hacia el exmandatario, el pasado 26 de noviembre. 

A través de un escrito formulado ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, buscan dejar sin efecto la pena, así como las responsabilidades civiles declaradas fundadas por el colegiado, a fin de recobrar la libertad del líder de Perú Primero, actualmente recluido en el penal de Barbadillo

Sustento de apelación 

Como se recuerda, la justicia peruana sentenció a 14 años de cárcel al exjefe de Estado entre 2018 y 2020 al declararlo culpable del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en el marco de los casos 'Lomas de Ilo' y ' Hospital de Moquegua'

En su fallo, la jueza Fernanda Ayasta le dispuso el pago  S/2.336.000 a manera de reparación civil en favor del Estado, la cual deberá cubrir junto con los terceros civilmente responsables: INCOT Contratistas Generales S. A., ASTALDI y Obrainsa. Asimismo, deberá cumplir con 730 días-multa, equivalente a de S/ 94 900

Según la exposición de motivos del documento, la parte defensora cuestiona todos los extremos resolutivos al considerar que las pruebas en contra de su patrocinado no han sido sustentadas ni corroboradas fehacientemente.

Del mismo modo, el documento rechaza la responsabilidad del delito aplicado hacia el expresidente y el cálculo de la pena establecida. En ese sentido, solicitan la revisión completa de los fundamentos utilizados para imponer los 14 años de cárcel, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos por nueve años

Nuevo proceso contra el condenado expresidente

Precisamente por el caso que derivó en su encarcelamiento, en las últimas horas, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional abrió un nuevo juicio en contra del exmandatario Martín Vizcarra por el presunto delito de colusión simple, en agravio de Estado.

En ese sentido, el juez Víctor Alcocer Acosta, emitió el auto de enjuiciamiento a través de Resolución Nro. 49, tras haberse declarado la "validez formal y material", iniciándose el procedimiento contra el exlíder de Perú Primero.

La acusación fiscal atribuye que Vizcarra Cornejo, en su condición de gobernador regional de Moquegua, solicitó reunirse con Elard Paúl Tejeda Moscoso, gerente comercial de OBRAINSA, para "favorecer al citado consorcio con el otorgamiento de la adjudicación de la buena pro, habiéndole brindado información privilegiada".

Mientras la defensa del exjefe de Estado plantea su apelación contra el reciente fallo judicial y sus familiares acusan persecución política, en paralelo fue abierto un nuevo proceso por el mismo caso, la cual podría agravar su situación a futuro.  

