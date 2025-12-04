Cecilia García: "Podemos Perú llegará a la Presidencia, estoy absolutamente segura"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, la precandidata a la vicepresidencia por Podemos Perú, Cecilia García, aseguró que su partido político llegará a la Presidencia de la República y afirmó contar con el respaldo de los peruanos afiliados a la AFP y de los fonavistas.

Cecilia García sobre las próximas elecciones 2026

Perú vive un ambiente político marcado por las próximas elecciones que se realizarán el 12 de abril del 2026, para elegir al nuevo mandatario que ocupe el 'sillón de Pizarro' dentro del Palacio de Gobierno y reemplace a José Jerí en el poder. En medio de esta situación se comienza a revelar los candidatos de cada partido político que formarán parte de este encuentro electoral.

Uno de ellos es Podemos Perú. Es así como para dar detalles de sus principales propuestas y abordar temas de gran interés en el país como la inseguridad ciudadana, la precandidata para la vicepresidencia por ese partido, Cecilia García, visitó el programa de 'Hablemos Claro'. En medio de sus declaraciones, aprovechó en dejar en claro que está convencida de que su partido logrará ganar la Presidencia en las elecciones venideras.

Sostuvo que su agrupación está muy bien posicionada para asumir el liderazgo del país, basándose en un proyecto político que, según ella, responde a las necesidades reales de los peruanos. Además, agregó que cuenta con el respaldo de sectores clave como los afiliados a las AFP y los fonavistas, grupos que, según resaltó, se sienten representados por las propuestas de su partido.

"Hay que respetar al elector. (...) Pretendemos y vamos a llegar a la Presidencia ... estoy absolutamente segura porque yo creo que los 7 millones de peruanos que han sido beneficiados con las AFP ya saben quién les sirve y quién no. Yo creo que los 2 millones de fonavistas que van a recibir su dinero en diciembre saben quién está con ellos y quién no", dijo a Exitosa.

Cecilia García sobre la crisis de inseguridad

Cecilia García resaltó que la ideología de Podemos Perú debería ser de todo el país: "de la unidad", exclamó, alegando que se debería resolver los principales problemas del país de forma conjunta, siempre velando por el bienestar de toda la ciudadanía.

Pero no todo quedó ahí, ya que aprovechó el diálogo con Exitosa para abordar un hecho que ha generado gran preocupación en el país: la inseguridad ciudadana. Sobre ello, mostró su indignación de que la delincuencia y la corrupción hayan penetrado la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía, dejando desprotegida a los peruanos.

Por ello, resaltó que si su partido gana las elecciones no dudarán en "enfrentar con más hidalguía a los extorsionadores y delincuentes que amenazan a nuestros compatriotas".

Finalmente, en Exitosa, la precandidata a la vicepresidencia por Podemos Perú, Cecilia García, tras asegurar que confía en que su partido ganará las Elecciones 2026, enfatizó que el país necesita una cambio de liderazgo y renovación para superar las crisis económicas y sociales que enfrenta.