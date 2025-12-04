¿Falta de empatía? Joven es obligado a presentar examen en velorio de su padre: ¡No le reprogramaron la fecha!

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven se volvió viral luego de revelar que su profesor no le reprogramó la fecha de su examen, pese a que se encontraba en el velorio de su padre. El hecho causó la indignación de cientos de usuarios en redes sociales.

Joven presenta examen mientras velaba a su papá

Muchos jóvenes hacen su mayor esfuerzo para aprobar cada curso de las carreras profesionales; sin embargo, debido a distintas circunstancias, se ven impedidos de poder rendir una prueba o examen en las mejores condiciones, no solo físicas sino también mentalmente.

Un caso relacionado se registró en México. Pues bien, en redes sociales se evidenció como un joven, quien fue identificado como Mauricio de la Garza, de 26 años, rindió un examen de francés en línea durante el velorio de su padre, realizado en las capillas San Jerónimo, al poniente de la ciudad.

El hecho ocurrió luego de que el maestro Juan Miguel Domínguez Rico, de la Universidad Regiomontana (U-ERRE), rechazara posponer la evaluación a pesar de que el alumno le informó del fallecimiento, de acuerdo al reporte de medios internacionales como 'Vanguardia'.

Profesor le negó dar el examen otro día

En el material audiovisual, se observa al joven trabajando en una laptop para cumplir con la exigencia de su profesor. Las escenas también muestran como mientras él trata de rendir su examen, sus familiares y padres despedían al señor Héctor Eduardo de la Garza.

El hecho generó indignación, ya que revelaron que el joven había notificado previamente a su docente mediante correo electrónico, explicando la situación y solicitando una fecha alternativa para presentar el examen, pero la respuesta que recibió fue negativa.

"¡Hola!, antes que nada, siento mucho tu pérdida. Sobre tu examen, éste no puede ser el miércoles o cualquier otro día, pues no tenemos otra sesión en vivo", se lee en el mensaje del docente.

Aunque el docente le sugirió contactar al director de carrera, la prueba se realizó en el horario original, poco antes de que el cortejo fúnebre partiera hacia el panteón Jardín. Como era de esperarse, el video obtuvo cientos de respuestas cuestionando la reacción del profesor. Algunos lamentaron la falta de consideración en un momento difícil y pidieron a la universidad revisar sus lineamientos internos sobre empatía y apoyo psicológico a estudiantes.

¿Aprobó el examen en pleno velorio?

Hasta el momento, la Universidad Regiomontana no ha emitido una postura oficial respecto al caso. Sin embargo, se reveló que, a pesar de la situación, el estudiante logró acreditar la evaluación con una calificación de 90.

Es así como se reveló que un joven, estudiante de Ingeniería en Sistemas, fue obligado a rendir un examen en línea durante el funeral de su padre en Monterrey, en México, generando gran controversia en redes sociales.