Javier González-Olaechea: "En los últimos años se han entregado asilos por carácter ideológico, no porque sean perseguidos políticos"

El excanciller del Perú, Javier González-Olaechea, se pronunció en Exitosa con referente a la posición peruana fijada ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la figura del asilo diplomático en el marco de la Convención de Caracas de 1954.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el exministro de Relaciones Exteriores coincidió con la exposición del canciller Hugo de Zela, al sostener que el objetivo de la herramienta ha sido totalmente tergiversada con fines de buscar impunidad por parte de actores políticos que acusan persecución política en sus contras.

Destaca actitud proactiva del Perú ante la OEA

El exfuncionario saludó la iniciativa peruana de plantear una "evaluación" de la figura del asilo diplomático, teniendo en cuenta los ejemplos de la ex primera dama Nadine Heredia y de la extitular del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, sentenciadas a 15 y 11 años de cárcel, respectivamente, por los delitos de lavado de activos y conspiración para una rebelión.

(Noticia en desarrollo...)