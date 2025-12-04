Congreso oficializa ley de presupuesto público para el 2026: Entérate en qué se destinarán los recursos en el Estado

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República oficializó este jueves 4 de diciembre, la Ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2026, la cual fuera aprobada el 28 de noviembre último por el Pleno con 100 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención.

Luego de tres días de debates en el Hemiciclo, donde el Poder Ejecutivo y los titulares del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Jurado Nacional de Elecciones y Defensoría del Pueblo, expusieron sus respectivos pliegos, finalmente fueron publicados los montos que recibirán las entidades del Estado para el cumplimiento de sus funciones en favor de la ciudadanía.

Presupuesto mayor al del 2025

De acuerdo con lo aprobado en la sesión del 27 de agosto del Consejo de Ministros, el presupuesto para el año fiscal 2026 es de S/ 257 562 millones , siendo un 2.2 % más en comparación con el presupuesto institucional del año 2025.

Cabe señalar que, los proyectos de ley N.º 32513, 32514 y 32515, fueron elaborados bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit del 1.8 % del PBI . En esa línea, los recursos para los gobiernos regionales se incrementan en 8.6 %, y el de los gobiernos locales, que incluye el aumento del FONCOMUN, en el marco de la Ley N.º 32387, crece en 3.0 %.

Con referente al sector educación, el presupuesto asciende a S/ 19 658 millones para remuneraciones docentes y S/ 423 millones para culminar el proyecto Escuelas Bicentenario; en salud, los recursos son de S/ 2 229 millones para financiar el mejoramiento de hospitales y S/ 2 535 millones para la continuidad del aseguramiento universal.

El dictamen también autoriza el nombramiento del 100 % del personal asistencial contratado bajo el régimen CAS en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y unidades ejecutoras regionales registrado al 31 de julio de 2022, continuando el proceso ya iniciado en años anteriores.

En transporte, destacan S/ 2 695 millones para la ejecución de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y el inicio de las Líneas 3 y 4, además del Ferrocarril Lima-Ica. En seguridad ciudadana, se asignan S/ 5 140 millones para intervenciones policiales y S/ 1 009 millones para investigación y equipamiento criminalístico.

Otras asignaciones

La norma fija límites claros para la ejecución financiera. Por ejemplo, prohíbe que las entidades del Estado realicen modificaciones presupuestarias destinadas a trasladar recursos de gastos de capital hacia gastos corrientes, a fin de evitar desequilibrios en la inversión pública.

En materia social, el texto fortalece las políticas públicas orientadas a poblaciones vulnerables. Dentro del enfoque de presupuesto por resultados, se destinan S/ 542,6 millones al Programa Presupuestal para la Reducción de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de mejorar los servicios de prevención, atención y protección.

El presupuesto también incorpora una agenda de fortalecimiento para ciencia, tecnología e innovación. Para ello, autoriza recursos destinados a entidades como CONCYTEC, PROCiencia, INGEMMET y PROInnóvate, con el propósito de apoyar la implementación de políticas nacionales, promover actividades científicas y consolidar capacidades técnicas en el aparato estatal.

Es importante mencionar que, el proceso se realiza entre agosto y noviembre de cada año, teniendo como fecha límite para su aprobación en el Pleno el día 30 del último mes en referencia, según lo dispuesto en el inciso c) del artículo 81 del Reglamento del Parlamento.