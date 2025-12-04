RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Mensaje a migrantes indocumentados!

José Jerí a migrantes que buscan cruzar Perú desde Chile: "Sin documentos en regla, no son bienvenidos"

El presidente José Jerí recordó a los migrantes que para entrar al territorio peruano deben contar con todos sus documentos en reglas, de no ser así "no son bienvenidos" en el Perú.

04/12/2025

El presidente José Jerí recordó que todo migrante que busque cruzar el Perú desde Chile debe contar con sus documentos en regla, por lo que, de no ser así no será admitido en suelo nacional. Ello, durante su visita para supervisar la frontera en Tacna, en el marco de la crisis migratoria.

Visita Tacna

El último miércoles 3 de diciembre, el mandatario visitó Tacna en donde fue consultado sobre la situación de los migrantes que se encuentra en el punto fronterizo con Chile con la intención de ingresar a Perú para volver a Venezuela, pero que fueron interceptados por efectivos policiales.

Ante pedidos de estos migrantes para la creación de un corredor humanitario hacia Venezuela, que cruce por territorio peruano, el mandatario informó que es un tema que se está evaluando y coordinando con Chile.

"La Comisión Binacional entre Perú y Chile, liderada por Cancillería y por cada uno de los organismos de cada uno de los países está viendo la mejor manera como, en casos muy concretos, muy puntuales, se tiene que establecer algunas medidas con base en el derecho internacional humanitario", señaló.

 Sumado a ello, recalcó que la "regla general es que cualquier persona que no tenga documentos en regla no es bienvenida en nuestro país", tomando en cuenta que muchos de los migrantes que solicitan su entrada en la frontera de Tacna no cuentan con los documentos al día. 

Respondió a declaraciones de candidato chileno

Jerí también fue cuestionado sobre las declaraciones del candidato chileno José Antonio Kast, quien aseguró expulsaría a los más de 340.000 migrantes irregulares que viven en el país vecino del sur, muchos de ellos de nacionalidad venezolana. 

"Al margen de la postura de un candidato a la presidencia de otro país, que finalmente tiene su espacio propio, nosotros tenemos que actuar en función a los intereses nacionales. Para nosotros como país es importante mantener el control dentro de nuestro territorio y evitar la migración irregular que contribuya justamente a generar eso que ha pasado", sostuvo. 

Respecto al reciente ingreso de migrantes indocumentados por una vulneración a la seguridad fronteriza en condiciones de estado de emergencia, el mandatario consideró el episodio como una "situación lamentable" que no debió registrarse.

"Lo que corresponde ahora, ante el error detectado, o ese error involuntario, quiero llamar, es la medida de corrección. Se tomó cartas en el asunto, apenas sucedió el hecho. Eso es lo importante dentro de lo malo que se vio", expresó.

Es así como el presidente José Jerí, desde Tacna, envió un mensaje a los migrantes que quieren ingresar al Perú, señalando que los indocumentados no son bienvenidos en el territorio nacional.

