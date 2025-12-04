Los Olivos: Empresario fue secuestrado y familia habría pagado fuerte suma por su liberación

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A la par de la extorsión y el sicariato que mantienen bajo el miedo a gran parte de la población, el secuestro se está convirtiendo en otro flagelo que el gobierno debe enfrentar lo antes posible. Esta vez, un empresario en Lima Norte fue secuestrado por delincuentes que lo abordaron a pocos metros de su domicilio.

Empresario fue secuestrado en Los Olivos

Exitosa acudió hasta el lugar de los hechos e incluso pudo acceder al parte de la Policía Nacional del Perú para conocer todos los detalles de lo sucedido. Según se conoció, el incidente tuvo lugar en horas de la madrugada del miércoles 3 de diciembre.

El hombre de negocios buscaba llegar a su domicilio por lo que se detuvo en el cruce de las avenidas Angelica Gamarra y jirón Las Rosas para abrir unas rejas de seguridad. La víctima, de 50 años, bajó de su camioneta y en ese momento fue interceptado por tres delincuentes que lo redujeron para luego hacerlo ingresar a un vehículo blanco.

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona se pudo observar como este auto emprende veloz huida con una de sus puertas abiertas ya que su víctima se encontraba al interior. Incluso, una moto lineal los escolta para que no quede ningún cabo suelto.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Un empresario fue secuestrado la noche del miércoles en el distrito de Los Olivos. La familia de la víctima habría realizado un pago para evitar que los criminales atenten contra su vida.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774... pic.twitter.com/Qh1IbBulxZ — Exitosa Noticias (@exitosape) December 4, 2025

Tras enterarse del secuestro, los familiares de Samuel Chacori Cutire habrían pagado una fuerte suma de dinero para que no atenten contra su vida señalando que se encontraba a una cuadra del mercado de Fiori.

Vecinos exigen mayor seguridad

Exitosa también conversó con vecinos del lugar quienes señalaron que existe nulo patrullaje policial a pesar del estado de emergencia que fue decretado por José Jerí. También hicieron un llamado al alcalde para que se pueda elaborar un plan de prevención ante esta problemática.

"Está horrible toda esta zona. No solamente acá, vivimos en una zona delincuencial, yo vivo frente a un parque y está lleno de fumones. Al alcalde que haga obras, que haga algo por la zona de 28 de julio", indicó una ciudadana.

Por último, el parte policial indicó que la víctima no brindó mayores detalles sobre su secuestro y por suerte ya se encuentra junto a su familia en su casa tras superar este lamentable hecho.

De esta manera, un empresario fue secuestrado por tres sujetos en Los Olivos a pocos metros de su domicilio. Familiares tuvieron que pagar una fuerte suma de dinero para que no atenten contra su vida y pueda ser liberado.