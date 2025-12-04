04/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Una inesperada decisión! El gigante tecnológico Meta ha comenzado a desactivar las cuentas de menores de 16 años de sus plataformas Instagram, Threads y Facebook por un inesperado motivo. Conoce aquí todos los detalles de esta situación que ha generado gran impacto a nivel internacional.

¿Por qué Meta desactiva cuentas de menores de 16 años?

Una semana antes de que comience una prohibición oficial de redes sociales para adolescentes, Meta anunció que ha comenzado este jueves, 4 de diciembre, ha iniciado con la suspensión de las cuentas de Instagram, Facebook y Threads de menores de 16 años. Se estima que 150 mil usuarios de Facebook y 350 mil cuentas de Instagram se verán afectados.

El gigante tecnológico recordó que el aviso previo fue dado el mes pasado para que los usuarios de entre 13 y 15 años no se vean sorprendidos por ver que sus cuentas comenzarían a cerrarse. Asimismo, según 'EFE', un representante de Meta reiteró que este proceso finalizará el 10 de diciembre y durante este periodo, los adolescentes podrán descargar su historial digital y recuperarán el acceso cuando cumplan la edad fijada por la ley.

¿De qué ley se trata? Pues bien, la medida detrás de esta decisión de Meta se da a raíz de que un estudio encargado por el gobierno australiano a principios de este año reveló que el 96% de los niños de entre 10 y 15 años utilizan redes sociales y que 7 de cada 10 habían estado expuestos ha contenido y comportamientos dañinos.

Por ello, el gobierno de Australia exige que 10 importantes plataformas en línea, entre las que se incluyen TikTok y YouTube, bloqueen a los usuarios menores de edad antes del 10 de diciembre.

Meta se pronuncia tras ley en Australia

La empresa explicó que cumplirá la normativa, aunque considera necesario un sistema de verificación más uniforme. Meta sostiene que los mercados de aplicaciones deberían asumir la comprobación de edad, evitando que los menores acrediten su identidad en diferentes plataformas.

El Gobierno australiano afirma que la medida busca reducir los riesgos asociados al uso temprano de redes, entre ellos la exposición a contenido inapropiado, el ciberacoso y la explotación de datos personales. Las empresas que no cumplan con la normativa podrían ser sancionadas con hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses).

"Si bien la compañía se compromete a cumplir la ley, consideramos necesario un enfoque más estandarizado y respetuoso con la privacidad", señaló un portavoz de Meta en declaraciones a EFE.

Australia's social media ban for users under 16 takes effect, with Meta closing accounts on Instagram, Facebook, and Threads from midnight. pic.twitter.com/SQkZGWzKgQ — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) December 3, 2025

Australia prohíbe redes sociales a menores de 16

La ministra de Comunicaciones de Australia, Anika Wells, señaló el miércoles que esperaba problemas iniciales en los primeros días y semanas de la prohibición, pero que se trataba de proteger a la Generación Alfa (cualquier persona menor de 15 años) y a las generaciones futuras.

"Con una sola ley, podemos proteger a la Generación Alfa de ser arrastrada al purgatorio por los algoritmos depredadores descritos por el hombre que creó la función como cocaína conductual", dijo Wells a BBC.

En cuanto a los usuarios, la reacción de algunos menores ha sido crear cuentas antes de la entrada en vigor de la normativa con edades falsas, según reporta BBC. Otros han optado por gestionar cuentas de forma conjunta con sus padres, lo que a la práctica les abre las puertas a todo tipo de contenidos.

Sin lugar a dudas, esta normativa ha generado el debate en Australia. Sin embargo, Meta decidió acatar la ley y comenzar a desactivar las cuentas de menores de 16 años de sus plataformas Instagram, Facebook y Threads, una semana antes de que comience una prohibición oficial de redes sociales para adolescentes.