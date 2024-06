Francis Allison: Alberto Fujimori no puede postular a la Presidencia mientras no pague reparación civil

El alcalde del distrito de Magdalena, Francis Allison, afirmó que el exmandatario Alberto Fujimori aún no puede postular a la Presidencia debido a que enfrenta serios obstáculos legales y no ha cumplido con el pago de reparación civil que tiene con el país.

Sin este pago, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no le otorgará la constancia de rehabilitación necesaria para postularse como candidato.

El burgomaestre reiteró que el expresidente Fujimori se encuentra condenado por delitos de corrupción y según las leyes peruanas sería imposible que ello le permita lanzar su candidatura con miras a los próximos comicios electorales 2026 para ocupar el sillón presidencial.

"Respecto a que si él podría participar, tengo la clara convicción como abogado que soy que no puede participar porque hay normas en el Perú. Primero, no está habilitado porque para ser rehabilitado debe pagar la reparación civil, algo que no ha sucedido", expresó Allison.