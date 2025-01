Fredy Hinojosa: "No permitiré que se me utilice como chivo expiatorio para desviar la atención"

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, rompió su silencio y brindó una conferencia de prensa donde respondió a las acusaciones en su contra que se han conocido por las irregularidades cometidas cuando fue director del programa 'Qali Warma'.

"No tengo absolutamente nada que ver en los hechos que investiga el Ministerio Público. La empresa Frigoinca, durante mi gestión, no firmó ningún contrato con el programa Qali Warma. Los proveedores adquirían sus productos de cualquier productor en el mercado a través de un contrato entre privados donde no interviene el Estado", inició.