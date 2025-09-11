Fuerza Popular impulsó la reforma de pensiones que "está hecha a medida y beneficio de las AFP", señala Martín Vizcarra

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, en plena entrevista exclusiva con Exitosa, cuestionó la reciente reforma de pensiones y afirmó que esta fue impulsada por Fuerza Popular "a medida y beneficio de las AFP".

Martín Vizcarra sobre nueva reforma de pensiones

Luego de su permanencia en el Penal de Barbadillo, Martín Vizcarra, brindó su primera entrevista al programa 'Hablemos Claro' para dar detalles de lo que fue su más de 20 días privado de su libertad y explicó lo que habría sido el sonado encuentro con Pedro Castillo. Sin embargo, el exmandatario no pudo evitar ser consultado sobre su posición frente a la reciente aprobación del Reglamento de la Ley N.º 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Pues bien, como se recuerda, la referida reforma de pensiones contravendría a un eventual octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de 4 UIT y presentaría aspectos que no serían del agrado de la ciudadanía. En ese marco, Vizcarra Cornejo mostró su rechazo a la reciente norma aprobada, alegando que esta "no responde a las necesidades de los peruanos" y que fue diseñada para beneficiar solo a las AFP.

Apuntó directamente a Fuerza Popular como la principal fuerza política detrás de esta reforma, acusándola de priorizar intereses económicos por encima del bienestar social. Seguidamente, sostuvo que de llegar al sillón presidencial, no dudaría en derogar la ley que calificó como "abusiva".

"Inmediatamente derogaría esa ley. No puede ser, es un abuso. Eso es un lobbing de las AFP que lo ha hecho con el grupo fujimorista. Es la bancada de Keiko Fujimori la que ha propulsado esta reforma de pensiones que está hecha a la medida y en beneficio de las AFP", expresó.

¿Nueva reforma de pensiones beneficia de las AFP?

Pero no todo quedó ahí, ya que mostró su indignación por saber que con la Ley N.º 32123, los peruanos recibirán una pensión mínima de 600 soles para su jubilación, siempre y cuando tengan aportes por 240 meses a lo largo de su vida laboral, tal como expresó el titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes.

También lamentó que desde los 18 años de edad se les comience a descontar la AFP porque se les afiliará automáticamente al SNP; y si es menor de 40 años no puedan realizar ningún retiro. Vizcarra agregó que si bien debe existir una reforma de pensiones, esta no debería perjudicar a los afiliados.

"18 años tienes y ya te comienzan a descontar la AFP. (...) Para tener una pensión de 600 soles debes haber aportado más de 20 años. Keiko Fujimori, yo le he escuchado a ella defendiendo este atropello contra los trabajadores del Perú. Sí, debe haber una reforma de pensiones, pero esto beneficia a los bancos, dueños de AFP", indicó en diálogo con Nicolás Lúcar.

De esta manera, en diálogo con Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la nueva reforma del sistema de pensiones, señalando que esta fue impulsada por Fuerza Popular y diseñada para beneficiar a las AFP.