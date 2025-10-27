Dictan 14 meses de prisión preventiva contra suboficial de la Marina por presunto feminicidio

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó 14 meses de prisión preventiva para el suboficial de la Marina de Guerra del Perú, Aaron Zavaleta. El presunto autor del delito intentó quitarse la vida antes de ser arrestado.

Fiscalía pidió prisión preventiva

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del Callao pidió la prisión preventiva en contra del presunto autor del feminicidio en contra de Kristal Hencke Mendoza, expareja del suboficial de Marina.

Ante ello, la investigación fiscal solicitó tal medida restrictiva luego de que, según los hechos, Zavaleta haya intentado quitarle la vida tras una discusión en la vivienda de la víctima. La sustentación de la Fiscalía estuvo a cargo de la fiscal adjunta Dora Marlui Laruta Quispe.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del Callao logró 14 meses de prisión preventiva para el suboficial de @naval_peru Aaron Zavaleta por el presunto delito de feminicidio en agravio de su expareja.



▶️ En... pic.twitter.com/7uQVlTt9vA — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 27, 2025

El dictamen contra Zavaleta se da tras cuatro días de haber ocurrido el presunto delito en contra de su expareja a quien le habría arrebatado la vida en un hostal en el Callao.

Caso Kristal Hencke

El atentado en contra del Kristal Hencke pudo haberse prevenido. Según información recogida por el medio de Panamericana Televisión, la víctima habría hecho una denuncia ante un anterior intento de feminicidio por parte del suboficial, horas antes del trágico hecho.

El caso inició el pasado jueves 23 de octubre, cuando Aaron Zavaleta habría intentado arrebatarle la vida a su expareja en la casa de la víctima. La madre de la agraviada logró salvar a su hija y, tras el atentado, ambas se dirigieron hacia la comisaría de San Miguel.

Al siguiente día, cuando se dirigía hacia su centro de labores Hencke Mendoza habría sido interceptada por el presunto feminicida y llevada bajo amenazas hacia un hostal ubicado en el Callao. Lugar donde finalmente habría cometido el crimen.

Ante el delito, el propio suboficial de Marina Zavaleta habría llamado telefónicamente a los familiares de la víctima. En ese momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) se dirigió hacia el domicilio del presunto feminicida donde amenazaba con quitarse la vida.

Según un video publicado por el medio ATV Noticias, el presunto autor del delito confesó haber cometido el crimen contra su expareja tras ser detenido por las autoridades en su domicilio.

En el video el suboficial fue recriminado por su madre por el delito en contra de la joven. El testimonio podría servir como evidencia de la Fiscalía y finalmente su condena por parte del PJ.

Se dictó 14 meses de prisión preventiva en contra del suboficial de la Marina de Guerra, Aaron Zavaleta, tras la investigación fiscal por el delito de feminicidio contra el imputado.