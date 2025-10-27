Pedro Yaranga sobre Bermejo: "Tenía encuentros con las FARC y su pretensión era conocer a los Quispe Palomino"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Pese a que su defensa legal alegó una presunta persecución política por parte del Ejecutivo, el Poder Judicial sentenció, en primera instancia, a 15 años de prisión efectiva a Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a una organización terrorista.

Tras ello, el congresista de Perú Libre fue trasladado a Ancón I donde permanecerá recluido de manera preliminar hasta que sea clasificado finalmente por el INPE. En medio de este hecho, Exitosa conversó con el experto en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, para conocer más detalles del caso.

Ligación con grupos terroristas data desde hace 20 años

Durante esta charla, el especialista indicó que los lazos de Guillermo Bermejo con el terrorismo datan desde hace casi 20 años ya que estos iniciaron entre el 2008 o 2009. Desde aquella vez, el congresista había sido parte de organizaciones sociales con amplia presencia de Sendero Luminoso en su interior.

"Es un hecho que viene desde el 2006. En el 2008 o 2009, a él se le sindica de una pertenencia a la organización, de haberse involucrado de algunas a organizaciones sociales que ya estaban infestados de Sendero Luminoso. Ahí habría conocido a personajes importantes, pero Bermejo no era un simple invitado", indicó en charla con Nicolás Lúcar.

Guillermo Bermejo fue traslado al penal Ancón I.

Cercanía con las FARC e intención de conocer a los Quispe Palomino

En esa misma línea, Pedro Yaranga señaló que la principal obtención de Guillermo Bermejo era conocer a toda costa a los hermanos Quispe Palomino quienes fueron los cabecillas del Partido Comunista Peruano.

De acuerdo con la información señalada, el congresista de Perú Libre fue el principal responsable de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y Sendero Luminoso pudieran encontrase y así habilitar al organismo peruano de tácticas y para enfrentar a las Fuerza Armadas de nuestro país.

Los Quispe Palomino siempre mostraron esta intención de dar con sus pares colombianos ya que venían perdiendo la batalla contra el Ejército peruano.

"Él tenía una larga trayectoria de encuentros con las FARC y otros movimientos de índole regional en América Latina y que la pretensión de él era conocer y llegar a los Quispe Palomino para hacer algunos trabajos específicos, pero en esos momentos la preocupación de los Quispe Palomino era tener contacto con las FARC", añadió.

De esta manera, el experto en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, aseguró que Guillermo Bermejo contaba con una larga lista de encuentros con las FARC y que su principal cometido era conocer a los hermanos Quispe Palomino.