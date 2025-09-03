MEF pide al Congreso no aprobar nuevo retiro de AFP: Medida afectaría pensión de 600 soles propuesta por el Ejecutivo

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 3 de septiembre, la Comisión de Economía del Congreso de la República, presidida por el fujimorista Víctor Flores, sesionó sobre diversos temas relevantes. Uno de ellos, pese a que no estuvo en agenda, fue el proyecto de ley que aprobaría un nuevo retiro de fondos de la AFP el cual beneficiaría a millones de usuarios.

MTC pide al Congreso no aprobar nuevo retiro de AFP

Durante esta reunión, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, se presentó ante este equipo de trabajo acerca de la agenda que maneja dicha cartera en el país. Ahí, el titular del MEF aprovechó la oportunidad para hacerle un pedido a los parlamentarios de cara a esta iniciativa congresal.

De acuerdo a su parecer, este nuevo retiro de la AFP no debería ser aprobado ya que el Ejecutivo está muy cerca de publicar el reglamento de la nueva ley de pensiones la cual establece que los usuarios que tengan un fondo mínimo de 5 mil soles, puedan acceder a una pensión de 600 soles una vez que se jubilen.

"Hoy el sistema tiene aproximadamente 8 millones 600 mil personas que ahorran en el sistema privado de pensiones. De ese universo, aproximadamente, 6,3 millones, importante porcentaje del mismo, tiene menos de 5 500 soles disponibles en sus fondos", indicó Pérez Reyes en el inicio de su exposición.

Raúl Pérez Reyes pidió al Congreso no aprobar retiro de la AFP.

Afectaría nueva ley de pensiones

El integrante del Consejo de Ministros indicó que esta nueva ley impulsada por el Ejecutiva buscan el bien común, pero para ello no debería aprobarse un nuevo retiro. Según su parecer, los usuarios que cuenten con menos de 5 mil soles no llegarían a acceder a este beneficio.

"Lo que estamos planteando en el reglamento de la ley de pensiones, que se debe estar publicando en los siguientes días, es que aquellos pensionistas que tengan algo en su saldo, van a poder acceder a una pensión mínima de 600 soles al mes. Creemos que por eso no debería aprobarse un retiro adicional, porque si se aprueba lo que va ocurrir es que no podrán acceder a esa pensión mínima. Con 5 mil soles, no hay forma de tener una pensión de 600 soles", añadió.

De esta manera, Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, pidió al Congreso de la República que no se apruebe un nuevo retiro de fondos de la AFP ya que afectaría la nueva ley de pensiones.