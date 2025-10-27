Asmir Young: Excantante de Son Tentación termina en comisaría de Miraflores con su pareja tras denunciar agresión

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante peruana Asmir Young se encuentra en el ojo mediático luego que saliera la luz que terminó la comisaría de Miraflores tras denunciar a su pareja por agresión tras un incidente suscitado durante el último fin de semana.

¿Qué sucedió con Asmir Young?

En un reciente adelanto de lo que será la edición de esta noche en 'Magaly: TV La Firme' se observa a la artista musical, recordada por integrar la orquesta de salsa Son Tentación, caminando en el interior de la comisaría del distrito limeño de Miraflores.

En el audiovisual publicado la tarde de este lunes 27 de octubre se escucha una voz en off que revela que la amiga de Flavia Laos, se encontraba en la dependencia policial junto a su pareja Jorge Eduardo Gallardo Malásquez.

Ahí ambos permanecieron varias horas para brindar las declaraciones correspondientes ante este aparente caso de violencia. Esta noticia ha generado gran asombro y consternación en el medio artístico.

Cabe resaltar que, de acuerdo al clip del programa conducido por Magaly Medina, se observa a la intérprete caminando de un lado a otro visiblemente alterada. Mientras segundos después se la observa al lado del hombre con quien mantiene una relación.

¿Cuál fue la razón de esta denuncia?

Más temprano trascendió que la joven cantante fue víctima de una brutal golpiza, el último sábado 25 de octubre, luego de un cruce de palabras que se suscitó debido a que encontró unos mensajes sospechosos en la cuenta de Instagram de su pareja Jorge Eduardo, ello según la denuncia.

El productor musical de la exintegrante de la orquesta de Yahaira Plasencia, señaló a un programa de espectáculos que Asmir ha sido agredida por su novio y que por ello no puede caminar.

Por su parte, la abuela de Asmir Young ha revelado que no es la primera vez que su nieta es víctima de agresiones por parte del hombre con el que tiene una relación.

"El prácticamente la ha querido matar (...) la policía ha llegado porque se han estado pegando. El tipo le estaba dando duro, es más tiene hematomas en el brazo en la pierna, no puede caminar bien porque está cojeando. Ella se ha defendido, pero la ha dado en partes que no se noten", manifestó.

Como vemo, la cantante Asmir Young, exintegrante de la agrupación de salsa Son Tentación, se encuentra en el panorama controversial luego de ser captada por las cámaras de 'Magaly: TV La Firme' en la comisaría de Miraflores junto a su pareja Jorge Eduardo Gallardo Malásquez.