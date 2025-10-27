Alfredo Azurín cuestiona calificativo a suboficial Magallanes: "La categoría de héroe es otra cosa"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Alfredo Azurín, cuestionó el calificativo de "héroe" para el suboficial Luis Magallanes por parte del comandante general de la Policía Nacional del Perú Óscar Arriola.

Solo hizo su trabajo

El legislador se refirió a las declaraciones de Arriola, quien calificó de "héroe" al suboficial de tercera PNP Luis Magallanes y consideró inminente su liberación por el presunto homicidio de Eduardo Ruiz durante las manifestaciones.

"[¿Luis Magallanes es un héroe para usted?] Digo que no, para mi, con todo respeto digo no. Amo a la policía, pero la categoría de un héroe es otra cosa, él es un funcionario que ha hecho bien su trabajo", declaró.

Asimismo, se refirió a la muerte de Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre, al recibir un impacto de bala que terminó con su vida, en medio de un hecho que se continúa investigando. El parlamentario consideró que no se debe asegurar que fue una víctima circunstancial porque estuvo donde quería estar.

"Pero miren lo que ha pasado con este chico, por eso que yo reclamo. (...) Con todo respeto a la familia del fallecido, él ha estado donde ha querido estar. No digamos que es una víctima circunstancial", manifestó.

Caso Eduardo Ruiz

Como se recuerda, durante la movilización de 15 de octubre, tras la vacancia de Dina Boluarte, ciudadanos salieron a las calles a continuar exigiendo mayor seguridad y protestaron contra el Ejecutivo y el Congreso. Durante esta marcha se registraron algunos hechos de violencia entre manifestantes y policías que culminaron en la muerte de Eduardo Ruiz.

Su muerte se registró a la altura de la plaza Francia, en el Centro de Lima, según el informe pericial de balística forense un proyectil de arma de fuego causó la muerte del músico urbano conocido como 'Trvco', tras impactar primero en una superficie, y no de manera directa.

A las horas de su muerte se anunció una investigación en la PNP y el comandante general Óscar Arriola, reveló que fue Luis Magallanes quien disparo el arma, indicando que él le arrebató la vida al joven. Por ello, el Ministerio Público comenzó las diligencias correspondientes y solicitó la detención preliminar por 7 día contra el suboficial, por el presunto delito de homicidio calificado.

Sin embargo, con el pasar de los días, Arriola declaró a los medios que era inminente la liberación de Magallanes al conocerse que el disparo efectuado fue al suelo y lo calificó como héroe por su labor durante la marcha. Es por ello que, el congresista Alfredo Azurín cuestionó el calificativo y señaló que solo hizo bien su trabajo.