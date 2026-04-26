Gobierno autoriza viaje a España de la ministra de la Mujer a evento que busca fortalecer los derechos del niño y adolescentes

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno peruano autorizó el viaje a España de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Betzabeth Pariona Valer, en representación de nuestro país en la "XIII Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Responsables de Infancia y Adolescencia", a desarrollarse los días 28 y 29 de abril, en la ciudad de Zamora.

Cabe señalar que, su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 138-2026-PCM, publicada el sábado 25 de abril en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Evento para fortalecer las políticas de infancia y juventud en la región

De acuerdo con lo expuesto por el citado dispositivo, la reunión busca fortalecer las políticas de infancia y juventud en la región, a través de la implementación de políticas públicas asentadas en prioridades como la lucha contra la pobreza infantil, la protección frente a la violencia y la promoción del interés superior del menor, así como la garantía de derechos y participación política de la juventud.

En ese sentido, desde el MIMP indican que el encuentro podrá posicionar en un espacio internacional, como la comunidad iberoamericana, el trabajo que viene realizando el Estado peruano, a través del mencionado ministerio, en materia de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como fomentar el intercambio de buenas prácticas y plantear oportunidades de cooperación con Estados de la región que participarán de la reunión.

Asimismo, durante la reunión se espera adoptar la Declaración de Zamora, documento en el que los participantes acordarán, entre otros aspectos, valorar el trabajo de la Alianza Mundial de Países Pioneros Para Erradicar la Violencia Contra la Niñez, impulsada por la representante especial del secretario general sobre la Violencia contra los Niños de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), comprometiéndose a fortalecer la agenda de trabajo compartida.

Otras consideraciones del viaje:

Como parte del viaje oficial de la ministra Pariona, el titular de Desarrollo Agrario, Felipe César Meza Millán, se encargará de estar en su despacho, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales ascienden a 2 160,00 dólares y serán por el presupuesto institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

De esta manera, el tiempo que oficialmente la ministra de Mujer estará fuera del Perú será del 27 al 30 de abril de 2026. La resolución suprema que autoriza su participación en el citado evento en España es refrendado por el presidente José María Balcázar, así como, por el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y la ministra Edith Betzabeth Pariona Valer.

A través del viaje oficial, la ministra de la Mujer buscará implementar futuras políticas públicas en favor de la protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.