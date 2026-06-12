José Balcázar ante el fenómeno de El Niño: "A Dios mediante podríamos atenuar la situación"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

José María Balcázar informó a través de entrevista con Exitosa, sobre las acciones preventivas que impulsa ante la posible llegada del fenómeno El Niño . El mandatario resaltó que viene trabajando en seguir los protocolos correspondientes y ajustándose al presupuesto asignado para enfrentar este desafío climático en todo el país.

Acciones de prevención y encauzamiento en regiones

Para reducir posibles daños, se ha desplegado maquinaria moderna y suficiente en las zonas con mayor riesgo histórico. Estas labores de encauzamiento son vitales en las cuencas críticas de regiones como Lambayeque, donde los antecedentes de desastres naturales exigen una respuesta técnica inmediata.

"Sí, pero también hay que tener un poco de fe, porque ayer, hasta el día de ayer los reportes que nos daban era de que no había tanto aumento de la temperatura y entonces a Dios mediante podríamos atenuar una situación", declaró el mandatario.

Esta estrategia se fundamenta en un principio de planificación proactiva ante escenarios catastróficos. El presidente mantiene la postura de prepararse para lo peor, buscando que la capacidad de respuesta instalada permita minimizar las secuelas destructivas que el fenómeno climático suele generar en el territorio.

Reportes climáticos y gestión de recursos públicos

Respecto al estado actual del clima, Balcázar indicó que los informes técnicos recibidos hasta el día previo a la entrevista no mostraban incrementos significativos de temperatura. Esta información permite, según el titular, trabajar con mayor calma para atenuar la situación climática en las zonas vulnerables.

La gestión del gasto es un punto central en esta estrategia, asegurando que cada sol invertido fortalezca la infraestructura preventiva necesaria. La transparencia en el uso del presupuesto busca garantizar que las obras en las cuencas críticas sean efectivas y duraderas ante posibles emergencias futuras.

Adicionalmente, se enfatiza la importancia de la colaboración técnica constante para optimizar los procesos de mitigación. La correcta ejecución de estos planes, respaldados por un análisis técnico riguroso, es fundamental para asegurar que las medidas adoptadas sean eficaces frente a cualquier eventualidad climática que pueda ocurrir.

Es fundamental destacar que la prioridad continúa siendo la salvaguarda de las comunidades más expuestas. Por ello, se mantiene un monitoreo permanente sobre el comportamiento de las cuencas y el estado operativo de los equipos distribuidos, buscando optimizar la respuesta ante la llegada del fenómeno.

Las autoridades mantienen su compromiso con la gestión de riesgos y el monitoreo constante de los cambios meteorológicos. Prepararse adecuadamente ante la posible llegada del fenómeno El Niño con presupuesto vigente permitirá proteger la integridad de las regiones más vulnerables frente a desastres naturales.