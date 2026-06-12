Balcázar iría al Vaticano en vuelo comercial para invitar al papa León XIV al Perú: "Para que venga el 10 de noviembre"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, precisó en exclusiva con Exitosa, que de obtener la autorización del Congreso, viajará el 16 de junio al Vaticano en un vuelo comercial para reunirse con el papa León XIV e invitarlo formalmente a visitar Perú en noviembre.

José Balcázar pide permiso al Congreso para viajar al Vaticano

Como se recuerda, el presidente José María Balcázar solicitó autorización al Congreso de la República para viajar al Vaticano entre el 15 y el 19 de junio del 2026 con el objetivo de sostener una audiencia privada con el papa León XIV.

A través de un proyecto de resolución legislativa, el Ejecutivo precisó que durante la estadía del mandatario en el extranjero, se "mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse, en el marco de la normativa vigente".

Para aclarar más sobre el tema, el jefe de Estado brindó una entrevista al programa 'Hablemos Claro' de Exitosa. Durante el diálogo, José María Balcázar sostuvo que el principal objetivo de este viaje es poder encontrarse con el sumo pontífice para invitarlo formalmente a visitar Perú y reforzar los vínculos diplomáticos entre nuestro país y la Santa Sede.

"Simplemente formalizar la invitación de Perú. (...) Yo lo conozco, para mí es saludarlo personalmente y hacer la invitación para que venga en noviembre. Tentativamente hay una fecha de a partir del 10 de noviembre ", expresó el mandatario en Exitosa.

Coordinará visita del papa León XIV al Perú: "Para el 10 de noviembre"

Seguidamente, el presidente José María Balcázar agregó que el papa León XIV se encuentra con toda la disposición de volver a pisar el territorio nacional, por lo cual, una vez que consiga la autorización del Parlamento, emprenderá su viaje en un vuelo comercial para concretar la visita apostólica al Perú.

"Por eso pedí el permiso ayer para que el Congreso nos conceda el permiso correspondiente. El martes (16 de junio) deberíamos estar partiendo y nos vamos en un vuelo comercial y no en uno presidencial. (...) Se trata de un asunto nacional, de cristiandad, de fe", acotó en conversación con Nicolás Lúcar.

Asimismo, acotó que la visita del papa León XIV a Perú en noviembre permitirá a nuestro país posicionarse como un referente del turismo religioso a nivel internacional y dinamizar la economía.

José Balcázar pide respetar resultados de la segunda vuelta

Durante su visita a Exitosa, el presidente Balcázar no solo abordó el tema de la visita del papa a Perú, sino también que aprovechó en hacer un llamado a la ciudadanía a respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial con la finalidad de salvaguardar la paz y tranquilidad en el país. "Respetar al ganador, esa es mi invocación y eso compete exclusivamente a los órganos electorales", precisó.

El presidente José María Balcázar, en exclusiva con Exitosa, confirmó que de tener la autorización del Parlamento, viajaría el 16 de junio en un vuelo comercial al Vaticano para concretar la visita del papa León XIV al Perú con "fecha tentativa del 10 de noviembre".