Roberto Sánchez propone a Keiko una revisión exhaustiva a las elecciones y denuncia irregularidades en Lima: "Hay indicios"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial Roberto Sánchez propuso a Keiko Fujimori realizar una revisión exhaustiva del proceso electoral y sostuvo que existen presuntas irregularidades en Lima que deben ser esclarecidas.

Propone análisis conjunto del proceso electoral

La mañana de este viernes, 12 de junio, el aspirante a la presidencia junto al equipo técnico de su partido político entre ellos el secretario general Ernesto Zunini brindaron una conferencia de prensa para informar acerca de las acciones que tomarán respecto al conteo de votos actualizados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Recordemos que, mientras que el conteo de votos en la plataforma en tiempo real del organismo electoral continúa y evidencia una ligera ventaja de la lideresa de Fuerza Popular por sobre su contendor de izquierda, este último ha salido al frente para proponer un análisis del proceso electorale en la segunda vuelta.

"Keiko Fujimori nos ha invitado a un diálogo, a un consenso, a un respeto sacrosanto de la legitimidad y transparencia de este proceso. Le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral, los observadores internacionales, que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo", manifestó.

Denuncia irregularidades en Lima

Posteriormente, el exministro de Estado precisó que dicho pedido debe realizarse "sobre todo" en aquellos en los que existe "indicio presunto en el que no haya ocurrido ahí transparencia como corresponde".

Señaló que la oposición "quiere anular votos del sur" y que quienes conforman su agrupación políticia están denunciando la existencia de irregularidades en la capital y, por si fuera poco, en las votaciones provenientes del extranjero también indicó.

Estas expresiones se establecen luego de que los organismos competentes salgan al frente a descartar por completo que se hayan presentado ese tipo de incidencias, pero aún así, el candidato presidencial de Juntos por el Perú ha mantenido una postura firme afirmando en más de una oportunidad que el proceso carece de regularidad.

"Yo estoy convencido, indistintamente quien gane, producto de este proceso de cero controversia, de total transparencia del acta puesta al ojo de los 35 millones de peruanos. Inobjetable seamos capaces de darle al Perú estabilidad, certeza y confianza", acotó.

Hace un llamado a movilizaciones pacíficas

Respecto a las movilizaciones que han sido promovidas por su partido y que podrían alterar el orden público en las calles de la capital, Roberto Sánchez hizo a un llamado a que de llevarse a cabo estás puedan realizarse de manera pacífica.