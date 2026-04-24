Nelly Paredes: Gobierno autoriza viaje a Turquía de la ministra del Ambiente para evento de la OCDE

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno peruano autorizó el viaje a Turquía de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes Del Castillo, con la finalidad de que represente a nuestro país en el evento: "OECD Critical Minerals Forum" que se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril de 2026, en la ciudad de Estambul.

Cabe señalar que, su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 134-2026-PCM, publicada este viernes 24 de abril en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Importante evento a cargo de la OCDE

De acuerdo con el dispositivo, el citado evento reunirá a ministros y altos funcionarios de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y no pertenecientes, así como a representantes del sector privado y de la sociedad civil, con el objetivo de analizar cómo los países pueden colaborar para construir cadenas de suministro de minerales críticos resilientes, así como promover el desarrollo de valor local y la diversificación de sus economías.

Asimismo, se desarrollarán sesiones de trabajo que se centrarán en los intereses regionales en minerales críticos y las oportunidades de cooperación, así como también en un diálogo técnico liderado por expertos de la OCDE donde se explorarán oportunidades de cooperación específicas y estrategias de implementación de políticas.

En ese sentido, la titular del Ministerio del Ambiente podrá acceder a información estratégica con respecto a buenas prácticas internacionales y enfoques de política que podrán ser considerados en el fortalecimiento de la posición institucional de la entidad en el marco del proceso de adhesión del Perú a la OCDE, así como en la articulación con otros sectores respecto de la sostenibilidad ambiental asociada a actividades económicas estratégicas.

Además, "los conocimientos, enfoques y elementos de análisis" que puedan recogerse en el evento que puedan ser considerados en los "procesos de coordinación, seguimiento y articulación interinstitucional" que impulsa el Ministerio del Ambiente, especialmente en lo relacionado con la sostenibilidad ambiental, economía circular, gobernanza ambiental y transición energética, en el marco de la agenda ambiental vinculada también al proceso de adhesión del Perú a la OCDE.

Ministra del Cultura la reemplazará en el cargo

Como parte del viaje oficial de la ministra Paredes, la titular de Cultura, Fátima Altabas Kajatt, se encargará de reemplazarla en el cargo, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales serán cubiertos por la OCDE; por lo que, la participación de la ministra de Estado en el citado evento no irrogará gasto al Tesoro Público.

Del mismo modo, la resolución está refrendada por el presidente José María Balcázar, así por del primer ministro, Luis Arroyo Sánchez.

A través del viaje, la ministra de Cultura espera darle un paso más al Perú en su proceso de adhesión del Perú a la OCDE, grupo de élite que agrupa a 38 países con el objetivo de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social.