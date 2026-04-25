Mininter y Ministerio Público reafirman trabajo articulado para fortalecer la lucha contra el crimen

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El viceministro de Orden Interno, Juan Olivera García, representó al Mininter en una mesa de trabajo estratégica en el Congreso de la República para debatir la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Durante el encuentro, se analizaron los cambios normativos necesarios para optimizar la justicia y enfrentar con mayor eficacia la criminalidad, en un esfuerzo articulado entre diversos sectores del Estado.

Defensa de las competencias policiales y el marco constitucional

En el desarrollo de su ponencia, el viceministro Olivera García hizo especial énfasis en la necesidad de respetar la vigencia de la Ley N.° 32130 y lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia N° 150-2025.

Ambos marcos legales son los que ratifican la facultad de la Policía Nacional del Perú (PNP) de liderar la investigación preliminar del delito bajo la conducción jurídica de la Fiscalía.

Lejos de promover una confrontación entre instituciones, el Mininter aclaró que su postura busca consolidar un modelo donde la especialización técnica de la PNP agilice los procesos penales en beneficio de la justicia.

No obstante, el sector Interior manifestó su abierta preocupación frente al proyecto de ley de la Fiscalía, advirtiendo que ciertos planteamientos podrían vulnerar facultades críticas de la institución policial, específicamente en áreas estratégicas como la inteligencia, la criminalística y las labores de prevención.

El rol de la PNP y la Fiscalía frente al crimen

Con el respaldo del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado, el viceministro Juan Olivera hizo un firme llamado a consolidar una unidad estratégica entre las instituciones del Estado.

Durante su intervención, remarcó con énfasis que el éxito en la lucha contra el crimen organizado reside estrictamente en la capacidad operativa de trabajar de manera articulada y coordinada.

"Si trabajamos respetando las competencias de cada institución, vamos a lograr el objetivo común que es combatir la criminalidad y devolverle la tranquilidad al ciudadano", sostuvo el funcionario del sector Interior durante su alocución.

En esa línea, el sector Interior reafirmó que el marco normativo actual ya define una distribución de funciones que es eficiente y debe ser preservada para no debilitar al sistema: el Ministerio Público como director de la estrategia jurídica y la Policía Nacional del Perú (PNP) como el brazo ejecutor de la estrategia operativa.

Según se expuso, esta sinergia es la única garantía para obtener investigaciones sólidas que deriven en sanciones efectivas y contundentes contra quienes delinquen en el territorio nacional.