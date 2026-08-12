Transportistas advierten posible paralización nacional si Gobierno no activa fondo de estabilización de combustibles

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los gremios del transporte de carga pesada advirtieron que podrían sumarse a una paralización nacional si el Gobierno no cumple con activar el Fondo de Estabilización de Combustibles, mecanismo que, según indicaron, permitiría reducir el impacto del incremento del precio del diésel y otros derivados del petróleo.

El dirigente del sector, Dante Morales, expresó su respaldo al reclamo de los transportistas urbanos y sostuvo que el alza de los combustibles constituye un problema de alcance nacional que requiere una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo.

"Nosotros nos solidarizamos con el reclamo de los compañeros urbanos. El tema del combustible es un problema a nivel nacional y hacemos un llamado al Gobierno para que active el Fondo de Estabilización y no se perjudique a la población", manifestó.

Explicó que este mecanismo fue creado mediante un decreto de urgencia en el año 2004 con la finalidad de amortiguar el impacto de las variaciones internacionales del precio de los combustibles mediante subsidios estatales cuando los costos se elevan significativamente.

Según señaló, en años anteriores el fondo contaba con recursos importantes; sin embargo, actualmente ya no dispone del presupuesto necesario. No obstante, indicó que el actual Gobierno habría asumido el compromiso de reactivarlo.

Morales afirmó que los gremios esperan una respuesta en los próximos días no solo para el diésel, sino también para el gas licuado de petróleo (GLP) y otros combustibles que son utilizados por distintos sectores del transporte.

Asimismo, cuestionó que el precio del combustible continúe incrementándose en el país pese a la reducción registrada en el mercado internacional.

"A nivel mundial el petróleo ha bajado a 82 dólares, pero aquí sigue subiendo. En Chile el combustible cuesta alrededor de 18 soles, mientras que en Tacna está entre 25 y 26 soles. El Gobierno tiene que explicar qué está pasando", sostuvo.

El dirigente explicó que el incremento del diésel afecta directamente la rentabilidad de los transportistas. Como ejemplo, indicó que llenar un tanque de 100 galones pasó de costar aproximadamente S/1400 a cerca de S/2500, lo que representa un incremento superior al 60 %.

Añadió que este aumento obliga a muchas empresas a elevar sus tarifas para poder continuar operando, situación que finalmente repercute en el costo de diversos productos y servicios.

Morales informó que la Macro Región Sur, la Unión Nacional de Transportistas (UNT Perú) y otros gremios del país ya plantearon formalmente al Ejecutivo la activación del fondo de estabilización. De no concretarse esta medida, anunció que las organizaciones evaluarán convocar a una paralización nacional del sector.

Finalmente, precisó que, de manera paralela, las organizaciones que integran el Frente de Defensa de Tacna vienen elaborando un memorial que será entregado a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, durante su próxima visita a la región, documento que también incluye demandas relacionadas con el proyecto hídrico Ajuzotac y el penal de Challapalca.