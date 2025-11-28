Gobierno designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador del Perú en Bolivia

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, nombró a Carlos Daniel Chávez-Taffur Schmidt como nuevo embajador del Perú en el Estado Plurinacional de Bolivia, en reemplazo de Carlos Jaime Montoya Montero, quien desde mayo del 2024 era el encargado de negocios a.i. en el país del altiplano.

A través de la publicación de la Resolución Suprema N.º 184-2025-RE, publicada este viernes 28 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno de José Jerí retoma oficialmente relaciones con el país fronterizo, tal como fuera anunciado casi a mediados del presente mes.

Designación de nuevo embajador del Perú en Bolivia.

Diplomático con experiencia

El flamante representante del Perú en Bolivia cuenta con una amplia trayectoria en "Torre Tagle". Fue, por ejemplo, responsable ante el Estado peruano de la realización del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se llevó a cabo entre el 14 y el 17 de octubre último en la ciudad de Arequipa.

Asimismo, fue el encargado de coordinar la organización del cuadragésimo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se realizó en Perú en octubre del 2024 y también fue presidente del Grupo de Trabajo Presidencia APEC Perú 2024.

En 2019, durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, fue nombrado embajador del Perú en Israel, cargo que ocupó hasta noviembre del año siguientes tras la vacancia del exmandatario peruano.

Reanudan relaciones entre Perú y Bolivia

Durante su visita a Bolivia para la ceremonia de transmisión de mando presidencial de Rodrigo Paz Pereira, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con el mencionado país, tras la tensiones entre ambas naciones desde julio último, luego de que la expresidenta Dina Boluarte llamara "país fallido" al país del altiplano.

"Ayer por la tarde los cancilleres de Perú y Bolivia sostuvieron una conversación telefónica en la que reafirmaron la relevancia estratégica de las relaciones bilaterales. En ese sentido, acordaron retomar inmediatamente la representación de sus países a nivel de embajadores, así como llevar a cabo en el Perú, en el más breve plazo, el encuentro presidencial y Gabinete Binacional Perú-Bolivia", señaló en sus plataformas oficiales.

Producto de la crisis generada entre los países sudamericanos, quien representó al Perú en la ceremonia por el bicentenario de Bolivia en agosto pasado fue el entonces ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, debido a que, el gobierno de Luis Arce Catacora no invitó a la exmandataria peruana a tan importante acto protocolar.

Vale recodar que, un "primer gesto" del actual Ejecutivo se había visto en octubre, cuando José Jerí saludó a su homólogo boliviano para expresarle su deseo de que sus respectivos países reanuden relaciones, "debido a los históricos lazos de amistad, la condición de países fronterizos y la amplia agenda en común", acción que fuera concretada este viernes 28 de noviembre.