Premier Ernesto Álvarez participó en la transmisión de mando del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz

En representación del jefe del Estado peruano, José Jerí, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, participó en la transmisión de mando del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en la ciudad de La Paz.

Participó en transmisión de mando

La PCM publicó una fotografía donde se observa al primer Álvarez junto al nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia del país vecino de manera oficial este sábado 8 de noviembre.

En tal ceremonia el gobierno peruano se hizo presente con Álvarez Miranda quien llegó a la capital de Bolivia para participar del acto protocolar.

Durante la transmisión de mando, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, en nombre del Gobierno del Perú y del presidente @josejeriore, presentó el saludo protocolar al nuevo presidente de Bolivia, @Rodrigo_PazP. pic.twitter.com/gGdYiyNFJX — Consejo de Ministros (@pcmperu) November 8, 2025

El premier arribó el último viernes acompañado del vicecanciller, Félix Denegri Boza. Ambos fueron recibidos por la canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Celinda Sosa.

Este 8 de noviembre, Rodrigo Paz se convirtió en el 68º presidente boliviano tras ganar las elecciones presidenciales, en segunda vuelta presidencial, a Jorge "Tuto" Quiroga. Con su asunción da el paso, hacia lo que sería una nueva era en Bolivia gobernada durante los últimos 20 años por la izquierda del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Durante el juramento de Paz Pereira brindó un discurso frontal y de crítica hacia los anteriores gobiernos."Esta es la nueva Bolivia, que se abre al mundo. Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas", refirió.

El gobierno peruano participó de la asunción de su mandato en La Paz, Bolivia que se posiciona como un acto protocolar que refuerza la relación bilateral entre ambos países.

Relaciones bilaterales con Bolivia cumplen 200 años

Este 2026, Perú y Bolivia cumplirán dos siglos de relaciones diplomáticas, hito que se reforzaría durante el año entrante entre ambos países.

La presencia del Estado peruano en la transmisión de mando boliviano reafirma la cooperación bilateral entre ambos países.

Según informó el gobierno peruano, durante la estancia del primer Álvarez en el país boliviano se llevará a cabo una reunión de trabajo con los funcionarios de la Embajada del Perú en Bolivia. En ella se revisarán temas relacionados a la agenda bilateral de ambos países.

La visita de Álvarez Miranda fue aprobada en la Resolución Suprema nro. 266-2025-PCM que autorizó su viaje oficial desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre.

