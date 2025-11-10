RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tras crisis originada en julio

Perú y Bolivia retoman relaciones diplomáticas: Embajadores estarán nuevamente en ambos países

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la reapertura de las relaciones diplomáticas con Bolivia, tras el encuentro sostenido por el primer ministro, Ernesto Álvarez, y Rodrigo Paz, flamante presidente del país del altiplano.

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/11/2025

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con el Estado Plurinacional de Bolivia, tras la tensiones entre ambas naciones desde julio último, luego de que la expresidenta Dina Boluarte llamara "país fallido" al país del altiplano.

Producto de la crisis generada entre los países sudamericanos, quien representó al Perú en la ceremonia por el bicentenario de Bolivia en agosto pasado fue el entonces ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, debido a que, el gobierno de Luis Arce Catacora no invitó a la exmandataria peruana a tan importante acto protocolar.

Reiniciarán relaciones en breve

Como se recuerda, el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda asistió este último fin de semana al país fronterizo para ser parte de la ceremonia de transmisión de mando presidencial de Rodrigo Paz Pereira

Su presencia no solamente fue para llevar a cabo una serie de reuniones con los funcionarios de la Embajada del Perú en Bolivia para abordar temas de agenda bilateral, puesto que, tras un encuentro con el flamante mandatario boliviano, se confirmó el reinicio de las relaciones bilaterales para la brevedad posible, así lo oficializó la Cancillería peruana. 

Premier Ernesto Álvarez participó en la transmisión de mando del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz
"Ayer por la tarde los cancilleres de Perú y Bolivia sostuvieron una conversación telefónica en la que reafirmaron la relevancia estratégica de las relaciones bilaterales. En ese sentido, acordaron retomar inmediatamente la representación de sus países a nivel de embajadores, así como llevar a cabo en el Perú, en el más breve plazo, el encuentro presidencial y Gabinete Binacional Perú-Bolivia", señaló en sus plataformas oficiales. 

Presidente José Jerí reconoce a Rodrigo Paz como mandatario de Bolivia

Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral en Bolivia, el presidente José Jerí Oré saludó a Rodrigo Paz Pereira, quien fuera elegido en octubre último, como nuevo mandatario para el período 2025-2030

Rodrigo Paz asume como presidente de Bolivia en histórica ceremonia: "No nos han entregado un trono"
A través de sus plataformas oficiales, la Presidencia de la República informó el llamado del presidente de transición al electo mandatario boliviano, no solo para desearle éxitos en su gestión, también para afirmarle su intención de reanudar el diálogo político al más alto nivel entre ambas naciones. 

"En la conversación, le reafirmó que las relaciones entre ambos países constituyen una prioridad para la política exterior peruana, debido a los históricos lazos de amistad, la condición de países fronterizos y la amplia agenda en común", mencionó en sus redes sociales. 

Desde el Perú oficializan al reapertura de las relaciones diplomáticas con Bolivia, luego del fin del 'evismo' tras 20 años en el poder. 

