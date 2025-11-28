Pedro Castillo fue traicionado por congresistas de Perú Libre, según Hernando Cevallos: "Terminaron vendiéndose"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exministro de Salud Hernando Cevallos respaldó al expresidente Pedro Castillo tras ser condenado a 11 años de prisión efectiva este jueves. El médico y político consideró que el exmandatario gobernó sin bancada, pues fue traicionado.

"Debió disolver el Congreso mucho antes"

En diálogo con Exitosa, Cevallos se refirió al intento fallido de golpe de Estado que el expresidente condenado gestó el 7 de diciembre del 2022, hecho por el cual fue sentenciado por el delito de conspiración para la rebelión con 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel.

Pese a la condena, el exministro respaldó la decisión de Castillo en aquel entonces y aseguró que debió haber tomado la medida "mucho antes", tildando a los congresistas de "sinvergüenzas".

Hernando Cevallos respaldó golpe de Estado pese a condena de 11 años de prisión.

"Yo no voy a juzgar si la decisión de Pedro Castillo fue la correcta o no en términos de los resultados. Yo puedo decir que debió actuar antes, creo que ese Congreso lo debió disolver mucho antes, cuando tenía la posibilidad de hacer una cuestión de confianza y mandar a todos estos sinvergüenzas a su casa", manifestó.

Cevallos indicó que el enfoque que se le está dando a la situación por la que se le acusaba es "si escribió él o no el mensaje de disolución del Congreso", en lugar de "ver el bosque y no solo el árbol".

Afirma que Castillo gobernó sin bancada

Hernando Cervallos consideró que Castillo, además de haber sido víctima de una campaña de desprestigio, fue un presidente que gobernó sin bancada, pues fue traicionado por los propios congresistas de su antiguo partido Perú Libre.

"En el Congreso, era un presidente sin bancada, porque la gente de Perú Libre lo traicionó. Salvo un grupo que mantuvo la decencia, el resto terminó, al final, vendiéndose a los grupos de poder. Es una vergüenza ver a la gente de Perú Libre", sentenció.

El exfuncionario también indicó que el exmandatario los medios de comunicación realizaron una campaña "terrible" en su contra, que logró afectar la estabilidad de su gobierno, que culminó en diciembre del 2022 cuando fue vacado por el Parlamento.

"Yo no recuerdo que haya existido una campaña tan terrible de los medios de comunicación para deslegitimar, golpear y desestabilizar a un gobierno, como pasó en la época de Pedro Castillo", afirmó.

