SJM: Sujetos acaban con la vida de un hombre de tres disparos en el AA.HH. Imperio

Los asesinatos en distintas partes de la capital se siguen reportando a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí. Esta vez, un hombre de 32 años perdió la vida tras ser atacado a balazos por dos sujetos en San Juan de Miraflores.

Hombre es asesinado a balazos en SJM

El lamentable incidente se dio alrededor de las 4 de la madrugada en la avenida Las Torres en el Asentamiento Humano Imperio. Exitosa pudo conocer que los vecinos reportaron haber escuchado más de 6 disparos y gritos de ayuda en ese momento.

La víctima no vive en dicha zona de San Jun de Miraflores por lo que en un primer momento pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas o de un crimen relacionado a la extorsión ya que muy cerca se encuentra el paradero final de la línea W que cubre la ruta San Juan de Miraflores hasta La Perla en el Callao. En ese momento, se especuló que el fallecido sería un trabajador de esta empresa.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena del crimen para iniciar con las diligencias de rigor. De inmediato, se le identificó como Cristian Ángel Rea Uripaia de 32 años y se indicó que había recibido tres impactos de bala: uno en la espalda, en el estómago y a la altura del tórax.

Los efectivos también pudieron determinar que Rea Uripaia habría sido perseguido por delincuentes a bordo de una moto lineal de acuerdo a las primeras investigaciones. La labor policial se dificulta ya que en lugar no hay presencia de cámaras de seguridad por lo que no se tendrán imágenes de como sucedieron los hechos.

Vecinos evitaron declarar a nuestro medio, pero señalaron que existe poco o mínimo patrullaje policial a pesar del estado de emergencia. Ahora, los agentes se encuentra recabando declaraciones para poder esclarecer el caso.

Estado de emergencia fallido

Es importante precisar que esta muerte se da en el día 38 del estado de emergencia el cual, hasta el momento, no parece dar los resultados esperados por parte del Ejecutivo. Esto se refleja en la cifra de fallecidos que sigue en preocupante incremento.

En resumen, un hombre de 32 años fue asesinado a balazos sobre la madrugada de este viernes 28 de noviembre en el Asentamiento Humano Imperio en San Juan de Miraflores. Vecinos escucharon más de seis disparos y pedidos de ayuda de parte de la víctima.