Una tragedia causó gran impacto internacional. Una periodista perdió la vida tras caer de un acantilado mientras intentaba tomarse una foto. El caso se encuentra bajo investigación y las autoridades manejan la hipótesis de una muerte accidental.

Según información preliminar, la periodista Leticia Lembi, de 33 años y oriunda de Tres Arroyos, se encontraba acompañada de un grupo de amigos y de su primo, quien además es fundador y CEO del medio 'La Voz del Pueblo', durante un viaje en el marco de una actividad de la agencia de marketing Onlera en la que también trabajaba.

La comunicadora argentina llegó hasta la zona del kilómetro 535 de la Ruta 11, frente a la Estancia La Moringa o el sector conocido como Barranca de Los Lobos, una zona de acantilados de gran altura, alrededor de las 6:45 p.m. del miércoles 26 de noviembre, decidida a sacarse una fotografía, según testigos del incidente.

Sin embargo, un mal paso habría hecho que la periodista cayera "accidentalmente al transitar por una escalera en mal estado, desde unos 25 metros de altura", según la policía de Mar del Plata. Lamentablemente, la mujer, de 33 años, perdió la vida en el acto.

Autoridades investigan el accidente en acantilado

El accidente ocurrió en una antigua escalera de acceso a la playa, que con el paso del tiempo y la erosión por el clima y el mar, se transformó en una estructura en desuso. El constante desmoronamiento y la falta de mantenimiento han dejado una especie de platea de cemento, con un borde abrupto y sin barandas.

El fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación, catalogó el hecho como una "fatalidad", agregando que la periodista perdió el equilibrio luego de intentar hacer una selfie o un video en la escalera, la cual se interrumpe abruptamente y carece de barandas de seguridad.

"Es una zona que tiene como una especie de mirador, pero que no tiene ningún tipo de baranda y hay unas escaleras de material que se interrumpen en forma abrupta, que están en pésimo estado", expresó a 'Clarín'.

¿Quién era la mujer que falleció en Mar del Plata?

El medio 'La Voz del Pueblo', en el que Leticia Lembi trabajó, despidió a la periodista con un emotivo mensaje en su portal, recordándola como una destacada mujer que siempre salió adelante pese a las vicisitudes de la vida y una "profesional entusiasta".

Se recibió de la Universidad de La Plata (UNLP), donde obtuvo la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social. Anteriormente, había estudiado en el Colegio Holandés de Tres Arroyos, de donde era oriunda. Formó parte del equipo de trabajo de La Voz del Pueblo en enero y febrero de 2020, período en el que realizó una cobertura de toda la información del verano en Claromecó.

Por su parte, su actual empresa, Onlera, también compartió un comunicado en sus redes sociales. "Con profunda tristeza, informamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera Leticia Lembi, pilar fundamental del equipo. Hemos iniciado un breve periodo de duelo para honrar su memoria".

Es así como se reportó que una periodista argentina perdió la vida tras caer de una altura aproximada de 25 metros. Los testimonios indicaron que la víctima perdió el equilibrio mientras intentaba, aparentemente, sacarse una selfie.