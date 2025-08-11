Gobierno peruano firma acuerdo comercial con Indonesia: 56% de productos ingresarán al país sin cobro de arancel

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) firmó un acuerdo comercial con el Gobierno de Indonesia, cuya finalidad es la de facilitar el proceso de importación y exportación de productos entre ambas naciones.

Firman acuerdo comercial

El Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés) fue suscrito por la presidenta Dina Boluarte, el dignatario indonesio, Sr. Prabowo Subianto, la ministra de Comercio Exterior y Turismo Desilý León y su similar del país asiático, Budi Santoso, en la ceremonia protocolar celebrada en la ciudad de Yakarta, en el marco del viaje oficial de la jefa de Estado.

Con esta medida, sostienen, se logrará que las especies peruanas abarquen a más de 270 millones de consumidores en condiciones preferenciales, con lo que se busca posicionar los productos peruanos en el mercado asiático.

"El CEPA representa una nueva era para el comercio, donde ambos países buscamos fortalecer nuestros lazos económicos. Con este nuevo mercado para los exportadores peruanos, estimamos un impacto positivo en sectores como el agrícola, manufacturas, químicos, entre otros", comentó Desilú León.

Según indicó León, con esta firma, el Perú se beneficiará con el 56% de especies nacionales podrán ingresar a Indonesia con arancel cero, enmarcando productos esenciales como el cacao arándanos, paltas, café, mangos, zinc, entre otros.

Otros tendrán un periodo de desgravación de 5, 7 y 10 años y, tras cumplirse este lapso de tiempo, el 86% de estos serán exportados al país asiático libre de cobros de impuestos.

Se consolida acuerdo

La firma de este convenio se concretó, luego que en el año 2024, en medio de la reunión de Líderes del APEC, los presidentes de Perú e Indonesia concluyeron las negociaciones de la primera etapa del CEPA.

Lo que quedó pendiente fueron los anexos del mismo, que finamente se concluyeron este agosto 2025. La confirmación se dio después de tres rondas de coordinación, en el que se detallaron los pormenores del acuerdo.

Cabe recordar que, durante el año pasado, los vínculos comerciales con la nación asiática llegaron a los 646 millones de dólares. Esto debido al incremento de exportación de productos agrícolas, sobretodo del cacao, y sus derivados, lo que alcanzó el 74% de envíos, también ara, quinua, chía, castañas, uvas, entre otros.

De esta manera, se conoció que el Gobierno peruano firmó un acuerdo comercial importante para facilitar el proceso de exportación e importación con Indonesia, afianzando los vínculos económicos entre ambas naciones.