Gustavo Petro tras muerte del senador Miguel Uribe: "No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición"

¡Colombia está de luto! El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del senador colombiano, Miguel Uribe Turbay, tras grave atentado en su contra durante un mitin político el pasado 7 de junio. El mandatario lanzó un mensaje brindando el pésame a los familiares del político y rechazando una persecución a miembros de la oposición.

Gustavo Petro se pronuncia por muerte de Miguel Uribe

En la mañana de este lunes, 11 de agosto, una lamentable noticia sacudió el ámbito político e internacional. Pues bien, se dio a conocer que el precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, quien fue sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas desde el ataque recibido en el barrio de Modelia, en Bogotá, perdió la vida a sus 39 años de edad.

El también senador sufrió nuevas complicaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido al ataque que sufrió el sábado 7 de junio en el parque El Golfito a manos de un sicario adolescente, quien actualmente se encuentra prófugo. Tras este suceso y cuestionamientos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en sus redes sociales con un tajante comunicado.

En primer lugar, el homólogo colombiano de Dina Boluarte, expresó su más sentido pésame a la familia de Miguel Uribe y a todos sus compatriotas, asegurando que la "vida está por encima de cualquier ideología". Seguidamente, agregó que su gobierno "ha querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida".

Rechaza persecución a miembros de la oposición

Gustavo Petro calificó su gobierno como uno "progresista, amante de la vida", por lo cual, lamentaba el atentado con trágico final contra un senador de la oposición. Asimismo, pidió que la investigación pueda profundizarse y que en el transcurrir del día, serán las autoridades competentes, con ayuda de expertos internacionales, quienes se pronunciarán sobre el hecho.

El presidente de Colombia señaló que siempre primará la vida y seguridad de sus ciudadanos, "sea de cualquier ideología", por lo cual, rechazaba las acusaciones de que su gobierno realice persecución política a miembros de la oposición.

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos . Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades. No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más", señaló en su cuenta de X.

Finalmente, señaló que "nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota", alegando que el deceso de cualquiera de sus compatriotas es una pérdida para Colombia y de la vida.

Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos.



La vida está por encima de cualquier ideología.



He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida,... — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2025

De esta manera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rompió su silencio sobre la muerte del senador Miguel Uribe. El mandatario no solo mandó sus condolencias a los familiares del político, sino que rechazó que su gobierno realice persecución a miembros de la oposición.