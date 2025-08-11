Abogado de Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza por no acatar fallo de la JNJ

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El conflicto institucional por la reposición de Patricia Benavides a su cargo como fiscal suprema continúa. Esta vez el abogado Juan Peña Flores, defensa legal de la exfiscal, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación Delia Espinoza por no acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la restituye en el puesto.

Denuncia constitucional contra Delia Espinoza

El documento está sustentado por los artículos 99 y 100 de la Constitución, así como en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, en este se plantea que Espinoza habría incurrido en infracciones constitucionales y delitos de función por presuntamente desacatar la resolución 231-2025-JNJ.

El recurso asegura que hay vulneración de derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso, la transgresión a la función pública y el incumplimiento de mandatos legales. En cuanto a lo penal, la acusación señala que los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; todo ellos contemplados en los artículos 368 y 377 del Código Penal.

"Se advierte claramente que con la renuencia manifiesta al cumplimiento de lo ordenado (...) la denunciada Espinoza Valenzuela ha quebrantado de manera grave e irreparable, (...) de un conglomerado de derechos fundamentales y humanos de mi patrocnada", señala el documento.

Posibles consecuencias de la denuncia

Peña solicita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tramite la denuncia para que se apliquen los procedimientos de antejuicio y juicio político, lo que podría resultar en la inhabilitación de Espinoza por hasta diez años para ejercer función pública.

Además, se pide que, de avanzar la acusación penal, esta sea investigada por una Fiscalía Suprema independiente, debido a los posibles conflictos de intereses.

El abogado expresa que la presunta renuencia de Espinoza a cumplir con la resolución de la JNJ no solo constituiría una ofensa al orden constitucional, sino que también representaría un desacato a la autoridad. Asimismo, se precisó que la presentación de recursos legales no debería interrumpir la restitución de Benavides, tal como como exige la JNJ.

Esta denuncia no sería la única que la fiscal de la Nación podría recibir, pues durante la semana Humberto Abanto, parte del equipo legal de Patricia Benavides, anunció que la denunciaría constitucionalmente por abuso de autoridad y prevaricato por comenzar "una persecución" contra las personas cercanas a Benavides.

De esta manera Delia Espinoza ya ha sido denunciada constitucionalmente por Juan Peña, defensa legal de Patricia Benavides, al no acatar la resolución de la JNJ que dispone la reposición de su patrocinada como fiscal suprema.