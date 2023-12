Guido Bellido niega que Pedro Castillo haya ingerido brebaje antes de anunciar golpe de Estado

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Bicentenario, Guido Bellido, se refirió al intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo y negó que el expresidente haya ingerido algún tipo de brebaje que lo haya incentivado a brindar el mensaje a la Nación de aquel 7 de diciembre del 2022.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar, el parlamentario precisó que el exmandatario le respondió que no recordaba lo ocurrido en el golpe de Estado. También, recordó que solicitaron al Ministerio Público que le realice un examen toxicológico a Castillo Terrones.

"Lo que he dicho saliendo del penal Barbadillo es que el presidente a mí me había respondido que no se acordaba. Eso es lo único que yo indicado. Eso está grabado y lo puedes corroborar. Hicimos un Twitter en donde nosotros hemos solicitado al Ministerio Público que al presidente Pedro Castillo se le pueda aplicar un examen toxicológico", declaró.