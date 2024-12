Gustavo Adrianzén resta importancia a baja aprobación de Dina Boluarte: "No lo considero determinante"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, restó importancia a la baja aprobación de Dina Boluarte en las encuestas y manifestó que no las considera determinantes.

En entrevista con Canal N, el premier indicó que la desaprobación ciudadana también alcanza al Congreso de la República y el Ministerio Público, evidenciando una falta de conexión con la ciudadanía.

"Yo no diría que estamos tan mal, estamos siendo los mejores en la región en diferentes cifras. No solamente me refiero a crecimiento, inflación, reservas internacionales, en general, estamos mucho mejor que nuestros vecinos en la región. Pero eso no lo valoramos. Yo creo que es una falta de conexión, definitivamente, y tenemos que preocuparnos por hacerlo mejor", declaró.