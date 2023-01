Héctor Ventura cuestiona las declaraciones de Pedro Castillo ante el Poder Judicial

17/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, cuestionó las declaraciones del exmandatario Pedro Castillo durante la audiencia donde se revisó la cuestión previa presentada por su defensa para anular las resoluciones del Parlamento que declararon su vacancia presidencial y levantaron el antejuicio político por su intento de golpe de Estado, el pasado 7 de diciembre del 2022.

A través de sus redes sociales, el también titular de la Comisión de Fiscalización afirmó que la vez que fue detenido Castillo Terrones, realmente se dirigía a la embajada de México "para buscar asilo".

"El vacado expresidente Pedro Castillo, que fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México para buscar asilo, cuestionó hoy ante el Poder Judicial que no existe prueba de que se quería fugar. El chiste se cuenta solo", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Más temprano, durante su intervención en la audiencia judicial, el exmandatario aseguró que su "derecho a la defensa y a (mostrar) las pruebas" fue vulnerado por el Congreso durante el proceso en el que fue vacado tras el fallido autogolpe de Estado.

"Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor. Pero permítame agregar algo: Primeramente, no he tenido antejuicio político. Segundo, que no he renunciado a este derecho constitucional de antejuicio político y tercero que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso", declaró este martes

Asimismo, manifestó que nunca ha pretendido salir de Perú, aunque su esposa e hijos permanecen asilados en México, y reafirmó su voluntad de "rendir cuentas en honor a la verdad" en su país.

