Marco Rubio en Perú: EE. UU. fortalece cooperación en seguridad, tecnología y economía

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizó una visita oficial a Lima para fortalecer la alianza bilateral en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas con el Perú. Durante el encuentro con la presidenta Keiko Fujimori, se ratificó el respaldo a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional mediante la transferencia de equipamiento militar y la inversión en inteligencia estratégica.

Fortalecimiento de la seguridad bilateral e inversiones en minería

La agenda estratégica consolidó la incorporación del Perú a la iniciativa Escudo de las Américas y reafirmó su estatus como Aliado Extra-OTAN. Este nombramiento tiene como fin promover el desarrollo de la seguridad en el país.

Además, resaltó la reciente adquisición de aeronaves King Air 360ER Beechcraft y cazas F-16 Block 70 al que se sumará una partida de 20 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero para el año fiscal 2026, junto con un trabajo coordinado entre la PNP y agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y HSI para desarticular bandas criminales.

En el plano económico, la cooperación se enfocará en el sector de minerales críticos a través de un memorando de entendimiento e inversiones iniciales por 5 millones de dólares provenientes de la Corporación Financiera de Desarrollo. Estas medidas buscan elevar los estándares de transparencia en infraestructura estratégica e incentivar la llegada de capitales privados estadounidenses para dinamizar el mercado de recursos naturales en el país.

El paquete de acuerdos contempla además una estrecha vigilancia de las aguas territoriales frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Asimismo, se fijaron mecanismos de evaluación continua para garantizar el cumplimiento de los tratados de seguridad vigentes entre ambas naciones.

Impulso a la innovación tecnológica, cultura y gestión de desastres

La visita oficial concretó acuerdos clave en materia de innovación espacial mediante el lanzamiento de la iniciativa Space Catalyst Partnership, la cual financiará un proyecto de 6,5 millones de dólares para proveer conectividad satelital en escuelas e instituciones de zonas rurales del sur peruano.

Adicionalmente, ambas delegaciones suscribieron convenios sobre inteligencia artificial y firmaron la intención de concretar un acuerdo para promover el desarrollo de energía nuclear civil con fines pacíficos.

En el ámbito educativo y social, se destinarán más de un millón de dólares para becas Fulbright, capacitación policial y la preservación del patrimonio cultural en la Universidad de Trujillo. Por otro lado, frente al riesgo climático, se dispusieron fondos de preparación ante el Fenómeno El Niño gestionados por World Vision y la asistencia técnica de la agencia FEMA a través de talleres de prevención.

Como parte del despliegue de ayuda humanitaria, se confirmó la llegada del buque hospital USNS Comfort a las costas del norte peruano a inicios de 2027. La embarcación militar brindará atención quirúrgica y médica especializada con 1.000 camas e instalaciones de alta tecnología para auxiliar a la población afectada por las lluvias e inundaciones.

En ese sentido, la visita de Marco Rubio al Perú reafirmó el compromiso de la administración estadounidense para consolidar una agenda común orientada al desarrollo tecnológico y el impulso comercial del país en el marco de sus 200 años de relaciones bilaterales.