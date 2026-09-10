Escudo de las Américas: EE. UU. transferirá dos aeronaves a la Marina y $ 20 millones en financiamiento militar extranjero

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que se anunciara la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, en el marco del encuentro que sostuvieron la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, trascendió el apoyo militar que recibirá nuestro país combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.

Como se recuerda, durante el encuentro de alto nivel llevado a cabo este jueves 10 de septiembre en Palacio de Gobierno, el representante de la administración Trump afirmó que ha venido al Perú para "ayudar en todo lo posible" a la mandataria, fortaleciendo así, las relaciones diplomáticas entre Lima y Washington.

Compromisos asumidos por Estados Unidos con el Perú

De acuerdo con los compromisos asumidos por Estados Unidos con nuestro país, el país norteamericano transferirá dos aeronaves King Air 360ER Beechcraft a la Marina de Guerra del Perú como parte de un paquete integral de asistencia en materia de seguridad. La iniciativa de 35 millones de dólares contempla un paquete esencial de capacitación y un sólido apoyo de mantenimiento.

"Estos recursos ampliarán la capacidad de Perú para obtener conocimiento del dominio marítimo, mejorando significativamente su capacidad para vigilar las aguas territoriales, interrumpir las actividades de las TCO y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)", precisa EE. UU.

Asimismo, tienen previsto proporcionar 20 millones de dólares en financiamiento militar extranjero para el Año Fiscal 2026, con el fin de apoyar el programa de F-16.

Del mismo modo, asevera que continuará su "estrecha cooperación" con la Policía Nacional del Perú, mediante el apoyo a unidades especiales de la PNP previamente examinadas, que trabajan con expertos estadounidenses en aplicación de la ley de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS).

#OJO LOS COMPROMISOS DE EEUU TRAS LA VISITA DE MARCO RUBIO AL PERÚ.



- 2 aviones de transporte para la marina modelo king air 360er.

- 20 millones de financiamiento militar extranjero.

- trabajo estrecho entre la PNP y expertos del FBI pic.twitter.com/RxP3OfY3pF — Jesús Verde (@jesusverdeL) September 10, 2026

Presidenta Fujimori destacó puntos en común entre ambas naciones

En conferencia de prensa desde el salón Túpac Amaru, en Palacio de Gobierno, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, destacó la importancia de la presencia en el Perú de Marco Rubio y sostuvo que su visita trasciende el ámbito oficial.

"Su presencia en el Perú representa mucho más que una visita oficial; simboliza el encuentro de dos naciones que, desde hace dos siglos, comparten una misma visión sobre la libertad, la independencia y la soberanía", afirmó la presidenta.

En ese sentido, la jefa de Estado señaló, además, que ambas naciones comparten el propósito de garantizar que ninguna fuerza externa o supranacional limite el derecho de sus ciudadanos a vivir en libertad y con seguridad.

Desde el Poder Ejecutivo afirman que la incorporación de nuestro país al Escudo de las Américas permitirá darle un nuevo giro al Perú en su lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y otros flagelos.