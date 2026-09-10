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Rafael Belaunde: Cámara de Diputados archiva moción contra ministro de Defensa tras votación por su interpelación

Belaunde no será interpelado luego de que la Cámara de Diputados rechazara la moción por 62 votos en contra, 31 a favor y 17 abstenciones. El pedido incluía 43 preguntas sobre Pataz, presuntos vínculos con mineras y FF.AA..

Diputados rechazaron pedido contra ministro.
Diputados rechazaron pedido contra ministro. (Composición Exitosa)

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/09/2026

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El Pleno de la Cámara de Diputados archivó este jueves la moción que buscaba interpelar al ministro de Defensa, Rafel Belaunde Llosa, luego de que el pedido no alcanzara los votos necesarios. Esta iniciativa cuestionaba sus vínculos con empresas mineras y acciones ejecutadas en zonas declaradas en emergencia.

Moción no alcanzó los votos necesarios

La votación registró 31 votos a favor, 62 en contra y 17 abstenciones. Con este resultado, la moción no logró ser admitida para una interpelación y quedó archivada. El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, comunicó oficialmente la decisión.

Entre los asuntos incluidos figuraban los presuntos vínculos con empresas mineras, además de las medidas anunciadas para fortalecer y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en territorios bajo estado de emergencia. También se planteaban preguntas sobre los resultados de acciones ejecutadas para enfrentar la criminalidad.

Esta moción planteaba que Belaunde explique las medidas adoptadas en las zonas donde el Gobierno desplegó acciones extraordinarias. Este cuestionamiento también abordaba aspectos vinculados con la seguridad de Pataz, provincia donde las autoridades han aplicado medidas ante el avance de actividades criminales.

 

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