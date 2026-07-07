José Balcázar sobre viajes que realizó al interior del país: "Hemos viajado en vuelos comerciales para hacer obras"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar se pronunció este martes 07 de julio en Exitosa sobre sus viajes al interior del país, asunto que le ha valido que la misma Contraloría General de la República (CGR) le solicite información detallada sobre sus desplazamientos, a 21 días de la sucesión constitucional.

Cabe precisar que, la medida que deberá ser respondida por el Despacho Presidencial, se da luego de la emisión de un reportaje periodístico de "Cuarto Poder", el cual revelara los frecuentes movimientos del mandatario a la región Lambayeque y los costos asociados a dichas comisiones, desde el inicio de su gestión.

Descarta irregularidad en viajes al interior del Perú

En entrevista brindada al programa "Hablemos Claro", José María Balcázar descartó irregularidades en sus viajes, no solo a la citada región de donde es oriundo, sino también a las demás donde ha visitado desde febrero último cuando asumió el mandato del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, mencionó que sus desplazamientos han sido en vuelos comerciales en casi su gran mayoría, a fin de no generarle gastos elevados al Estado, tal como cuando se usa el avión presidencial.

"Nosotros hemos viajado en vuelos comerciales para hacer obras. No hemos usado el avión presidencial, más que una vez recuerdo, pero demás ha sido totalmente transparente y para ejecutar obras de importancia, por eso que tenemos en nuestro haber positivamente varias obras que exhibir. De tal manera, tanto en el sur, centro, en el norte, hemos destrabado obras importantísimas", argumentó.

(Noticia en desarrollo...)