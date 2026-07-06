Gobierno: Primer ministro Luis Arroyo y Marco Vinelli se reunieron para dar inicio al proceso de transferencia de gestión

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el jefe del equipo de transferencia de gobierno designado por la presidenta electa, Keiko Fujimori, Marco Vinelli, sostuvieron este lunes 06 de julio un primer encuentro en la sede de la PCM.

Dicho encuentro fue para dar inicio al proceso de transferencia de gestión entre el Ejecutivo entrante y saliente, tal como fuera oficializado en el Oficio Múltiple N.º D000016-2026-PCM-DPCM de fecha 03 de julio, donde el primer ministro adoptó dicho procedimiento, el cual garantiza las "acciones necesarias" para el adecuado desarrollo de la remisión de información entre ambas partes.

Asegura diálogo con los partidos políticos

A su salida de la PCM, Marco Vinelli informó que lo abordado esta tarde fueron asuntos puramente administrativos y que serán comunicados cada tres o cuatro días, de acuerdo con la información que vayan recibiendo por parte de las carteras ministeriales.

"Nos interesa saber qué cosas están funcionando, qué cosas hay que ir mejorando, cuáles son las obligaciones que ellos también tienen, para que, sobre todo, las autoridades que entren a partir del 28 puedan tomar decisiones más rápido y de tal manera que el gobierno nuevo inicie con actividades listas para ejecutar", indicó.

Del mismo modo, se refirió al reconocimiento del triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta por parte Roberto Sánchez, quien, junto a Ahora Nación y Obras anunció una "coalición parlamentaria" que buscará ser oposición dentro del Congreso bicameral.

Frente a esta situación, no solo saludó dicha postura del excandidato presidencial, también aseguró que el diálogo de Fuerza Popular con las bancadas será permanente para ejecutar las acciones y proyectos que la población demanda.

"Es positivo, porque necesitamos que el país entre en una etapa de hacer las cosas. Recordemos que, hay temas muy importantes: seguridad en primer término, el tema del Fenómeno El Niño, el tema de promocionar la inversión pública, la inversión privada para generar empleo", puntualizó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El jefe del equipo de transición de la presidenta electa Keiko Fujimori, Marco Vinelli, afirmó que el nuevo gobierno buscará dialogar con todos los partidos políticos para hallar consensos y trabajar en conjunto para combatir el Fenómeno El Niño.... pic.twitter.com/OLShnMjtwz — Exitosa Noticias (@exitosape) July 7, 2026

Logra continuidad de Julio Velarde en el Banco Central

Tras una reunión sostenida esta tarde con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, la mandataria electa, Keiko Fujimori, anunció su continuidad en el cargo por un período más; es decir, por cinco años.

"Me siento honrado por el pedido que me han hecho. Sí acepto con el mayor gusto y pienso dedicarme lo máximo posible a cumplir con la tarea que me está encargando", afirmó.

Es importante señalar que, en el marco del artículo 86 de la Constitución, el Banco Central está conformado por un directorio conformado por siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo de turno designa a cuatro integrantes, incluido a su presidente, y los otros tres miembros son elegidos por el Congreso de la República.

De esta manera, la administración Fujimori empieza a dar sus primeros pasos, tras la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones a Keiko Fujimori como nueva mandataria para el período 2026-2031.