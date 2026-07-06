Congreso inicia desde hoy, lunes 06, hasta el viernes 10 de julio, su última semana de representación de la era unicameral

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República desarrolla desde hoy, lunes 06, hasta el viernes 10 de julio, su séptima y última semana de representación correspondiente a la era unicameral, conforme a la programación establecida desde diciembre de 2025 por la Junta de Portavoces de este poder del Estado.

¿En qué consiste la semana de representación?

Cabe precisar que, esta actividad está contemplada en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Durante dicho periodo, no se realizan sesiones ordinarias del Pleno (actualmente está a cargo del Parlamento la Comisión Permanente) ni de las comisiones. Las actividades deben ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.

Así será la composición del nuevo Congreso bicameral

Tras la realización de las elecciones generales 2026, el Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. Con referente a esta última, estará conformada por 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, la Cámara de Senadores no puede ser disuelta .

Asimismo, la Cámara de Diputados estará establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Luego de la proclamación de resultados, conoce la nueva composición del Congreso de la República, tanto en la Cámara de Senadores y Diputados, para el periodo 2026 - 2031. pic.twitter.com/MQ02UMXjDQ — JNE Perú (@JNE_Peru) June 23, 2026

En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031, habiendo todos, recibido sus respectivas credenciales el pasado 26 de junio por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

Finalmente, las autoridades electas en las urnas asumirán funciones el 28 de julio. Las cámaras elegirán a sus respectivas mesas directivas entre el 26 y el 27 del mismo mes.