Roberto Sánchez anuncia "coalición parlamentaria para recuperar la democracia" junto a Alfonso López Chau y Ricardo Belmont

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través de sus redes sociales, Roberto Sánchez, excandidato presidencial por Juntos por el Perú, anunció la conformación de una coalición parlamentaria junto a Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, con el objetivo de "recuperar la democracia" en el país.

Según indicó, esta articulación política buscará agrupar diversas fuerzas con una agenda común enfocada en reformas institucionales y representación ciudadana en el Congreso, durante el gobierno de Keiko Fujimori.

Cuestionamiento electoral y fiscalización bicameral

Los líderes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras emitieron un pronunciamiento conjunto donde anuncian un bloque legislativo de control político; la agenda prioritaria incluye reformas institucionales, la defensa de las víctimas del sur y la liberación del expresidente Pedro Castillo.

A través de un documento oficial titulado "Pronunciamiento", compartido en sus plataformas digitales, los dirigentes de izquierda y centroizquierda oficializaron una agenda común orientada a unificar criterios de representación ciudadana. La flamante coalición parlamentaria inicia sus funciones marcando una postura crítica respecto a los recientes comicios.

"Reconocemos que el JNE haya proclamado oficialmente los resultados electorales; sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral, que han sido de público conocimiento y que, a nuestro juicio, afectaron el proceso electoral", indica el comunicado.

Ante esta situación, el bloque político ha diseñado una estrategia de contrapeso legislativo. En el documento se detalla que ejercerán desde ambas Cámaras un control político firme, vigilante y responsable, con la finalidad de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los Poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la Democracia en nuestro país.

¡Coalición Parlamentaria para recuperar la democracia!



¡Justicia para los Mártires del sur!

¡Presidente Pedro Castillo, Libertad!

¡Por la Derogatoria de las leyes pro crimen! pic.twitter.com/dCQZMtfC2g — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 6, 2026

Coalición Parlamentaria también busca la libertad de Pedro Castillo

El acuerdo multipartidario, suscrito por los "Partidos Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú" según el comunicado, prioriza un pliego de reclamos sociales e institucionales históricos.

"Seguiremos al lado de la ciudadanía, trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social, defendiendo el Estado de derecho y exigiremos justicia para las víctimas del sur, rechazando la impunidad para todos los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado por corrupción", indica.

Finalmente, respecto a las reformas legales concretas que impulsarán en el nuevo parlamento, el pronunciamiento concluye indicando que la Coalición Parlamentaria buscará restablecer la paz en nuestro país.

"Nuestra Coalición Parlamentaria, desde el Congreso de la República buscará restablecer la Paz en nuestro país, mediante una agenda inicial basada en derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica, así como, la libertad del presidente Pedro Castillo."

El bloque legislativo liderado por Sánchez, López Chau y Belmont se configura como un núcleo opositor formalizado que busca capitalizar el descontento social durante el régimen de Fuerza Popular.

Al unificar las bancadas de sus respectivas agrupaciones, esta coalición aspira a consolidar una plataforma de contrapeso político en ambas cámaras que, bajo la consigna de recuperar la institucionalidad democrática, articulará demandas radicales (como la liberación de Castillo), con reformas técnicas de seguridad y representatividad.