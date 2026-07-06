Fernando Rospigliosi denuncia adquisición de pistolas del Mininter destinadas a la PNP por presunta irregularidad

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El actual presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, denuncia adquisición de pistolas del Ministerio del Interior destinadas a la Policía Nacional del Perú por una presunta irregularidad.

Rospigliosi cuestiona adquisición de pistolas del Mininter

Mediante sus canales oficiales, Rospigliosi Capurro realizó una denuncia por un supuesto sobreprecio en la compra de 31.045 pistolas para la Policía luego de que se difundiera que la cartera del Interior y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME S.A.C.).

En este pronunciamiento el también parlamentario detalló que el Mininter habría adquirido pistolas Jericho "de ínfima calidad a un precio exorbitante" a la intermediaria F.A.M.E. S.A.C.

Además, indica que se ha realizado el pago del "cien por ciento por adelantado" para una entrega que, según dijo, "para una entrega de 14 meses". "Quedarán impunes esta vez? Es la tercera vez que lo hacen", finaliza la descripción de un post de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Hay que mencionar que, el también congresista adjuntó los documentos correspondientes al Contrato N° 1-2026/MININTER en el que se estipula que este está bajo la modalidad de encargo entre ambas entidades.

De acuerdo a la claúsula inicial, el texto contractual señala que esta compra de más de 31 mil pistolas de puño calibre 9x19 milímetros para la Policía Nacional del Perú. Estas armas de fuego que incluye tres cargadores de 17 cartuchos, un set de miras con tritium (frontal y posterior), respaldos intercambiables para la empuñadura, kit de limpieza, un manual de usuario en español, estuche de transporte y riel Picatinny, entre otros accesorios.

Robo descarado! El Ministerio del Interior ha adquirido pistolas Jericho, de ínfima calidad, a un precio exorbitante a la intermediaria FAME. Pagando el cien por ciento ADELANTADO para una entrega en catorce meses! Quedarán impunes esta vez? Es la tercera vez que lo hacen pic.twitter.com/o0qXKlv0bF — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 5, 2026

El valor del contrato de la compra de armamento

Con respecto al precio ofertado por FAME S.A.C. para la cantida total de los bienes requeridos se señala que fue un total de US$ 29'461.705. De igual manera, se precisa que el Ministerio del Interior transferiría a FAME S.A.C. "en calidad de adelanto, el 100% del precio total acordado".

"Dentro de los cinco días calendario posteriores a la recepción de la Carta Fianza que garantice dicho adelanto. La transferencia se efectuará contra la presentación de la referida Carta Fianza y de las facturas correspondientes", acota. En esa línea, alega dicho pago "será realizado mediante transferencias bancarias en la cuenta en dólares americanos de FAME S.A.C.

La respuesta del Mininter

Ante la denuncia del presidente del Congreso de la República, el Ministerio del Interior, emitió un comunicado mediante sus canales oficiales en el que señala que esta adquisición de pistolas se realiza bajo la modalidad de encargo que está prevista en la Ley N°29314 (Ley FAME).

"El pago anticipado en el contrato constituye un mecanismo previsto dentro de esta modalidad de contratación y cuenta con el respaldo de una Carta de Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de ejecución automática, emitida por el Banco de la Nación a favor del Ministerio del Interior por el 100% del monto desembolsado, equivalente a US$ 29'461.705", se lee en el pronunciamiento.

Como vemos, Fernando Rospigliosi denunció la adquisición de 31.045 pistolas del Ministerio del Interior destinadas para la Policía Nacional del Perú por presunta irregularidad.