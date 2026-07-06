Keiko Fujimori confirma que pedirá facultades para combatir la delincuencia: "Haremos una convocatoria de las FF. AA."

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, confirmó que una de sus primeras acciones para combatir la delincuencia será solicitar facultades en esta materia al Congreso bicameral, lo que le permitirá articular medidas entre las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

En entrevista brindada al medio El Universo de Ecuador, la recientemente proclamada mandataria electa reafirmó uno de sus principales ejes de campaña, con la finalidad de hacerle frente a este flagelo a lo largo del territorio nacional, siendo la principal exigencia de la ciudadanía en general.

Trabajo de las fuerzas del orden se focalizarán en las fronteras y las cárceles

La también lideresa de Fuerza Popular hizo hincapié en que su Gobierno tendrá como objetivo recuperar el "orden en el país". En tal sentido, sostuvo que las fuerzas del orden intensificarán sus esfuerzos en dos focos donde suele originarse la delincuencia y el crimen organizado.

"Tomaremos todas las medidas necesarias, dentro del marco de la ley y la constitución. ¿Eso qué significa? Que haremos una convocatoria de las Fuerzas Armadas, que nos permitan en las zonas de emergencia y mayor necesidad, dígase en las fronteras, para que las FF. AA. trabajen con la Policía Nacional en la cárceles, junto el Instituto Penitenciario", indicó.

En el marco de sus prerrogativas, Fujimori Higuchi indicó que el llamado a las Fuerzas Armadas "será en todo momento para recuperar la paz". Si bien es cierto que no especificó quién podría ser su primer ministro del Interior, dejó a entrever que cuenta con el equipo que acompañó a su padre, el desaparecido expresidente Alberto Fujimori, en la década de los 90 en su lucha contra el terrorismo.

Logra continuidad de Julio Velarde en el Banco Central

Tras una reunión sostenida esta tarde con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, la mandataria electa, Keikio Fujimori, anunció su continuidad en el cargo por un período más; es decir, por cinco años.

"Me siento honrado por el pedido que me han hecho. Sí acepto con el mayor gusto y pienso dedicarme lo máximo posible a cumplir con la tarea que me está encargando", afirmó.

Es importante señalar que, en el marco del artículo 86 de la Constitución, el Banco Central está conformado por un directorio conformado por siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo de turno designa a cuatro integrantes, incluido a su presidente, y los otros tres miembros son elegidos por el Congreso de la República.

La continuidad de Julio Velarde se da a 20 años de haber asumido el cargo por primera vez, dicho anuncio fue muy bien recibido por la presidenta electa, así como el sector empresarial del país.