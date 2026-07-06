José María Balcázar tomó juramento a Jorge Marticorena como nuevo ministro de Educación

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Jorge Marticorena Mendoza juró como nuevo ministro de Educación. El ahora titular del Minedu ha sido congresista durante el periodo 2021 - 2026, llegando al Parlamento junto a la bancada de Perú Libre. Actualmente forma parte de Alianza para el Progreso (APP).

Jorge Marticorena juró como nuevo ministro de Educación

Este lunes 6 de julio se celebra el 'Día del Maestro' en el país. En medio de esta importante fecha, se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, una ceremonia presidida por el presidente de la República, José María Balcázar, para tomar juramento a quien asumirá el liderazgo del Ministerio de Educación (Minedu).

Alrededor de las 12:30 horas, el Gabinete Ministerial de Luis Arroyo se hizo presente en la 'Casa de Pizarro' para presenciar el acto protocolar donde Jorge Alfonso Marticorena Mendoza se convertía en el nuevo ministro de Educación en reemplazo de María Esther Cuadros, quien mediante una carta oficial presentó su renuncia irrevocable al cargo el 2 de julio.

Marticorena, congresista de APP, es odontólogo de profesión y su designación se produce a pocos días del cambio de gobierno: el funcionario permanecerá al frente del sector de Educación hasta el martes 28 de julio.

Jorge Marticorena Mendoza jura como nuevo ministro de Educación.

Jorge Marticorena reemplaza a María Cuadros en Minedu

La designación de Jorge Marticorena se da este lunes tras la renuncia de María Esther Cuadros. Como se recuerda, el 2 de julio, la funcionaria dio un paso al costado en medio de la crisis política que se suscitó por las decisiones adoptadas que giraban en torno a la conducción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La dimisión de Cuadros en Minedu se dio a poco más de tres meses de asumir funciones como líder de esa cartera de Estado (el 17 de marzo llegó al Gabinete).

"Agradezco la confianza depositada en mi persona para asumir esta alta responsabilidad al servicio de la patria, la cual he ejercido con integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público, contribuyendo al fortalecimiento de las políticas y acciones orientadas al desarrollo de la educación en el Perú", expresó en su misiva.

María Esther Cuadros presentó su renuncia como ministra de Educación el 2 de julio.

En el documento, Esther Cuadros expresó su reconocimiento a los funcionarios y servidores del Ministerio de Educación, así como a los docentes del país, quienes "cumplen la función de formar a los estudiantes para hacer de ellos personas con calidad humana (...)".

Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, congresista por la región Ica, juró este lunes 6 de julio como nuevo ministro de Educación del Perú, en una ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno, presidida por José María Balcázar. Asume la cartera del Minedu en reemplazo de María Cuadros y es el único cambio registrado en el gabinete del premier Luis Arroyo.