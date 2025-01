José Jerí: Congresista es denunciado por presunto abuso sexual contra mujer en estado de inconsciencia

El congresista José Jerí, representante del partido Somos Perú, ha sido denunciado por presunto abuso sexual en contra de una mujer de 31 años que habría asistido a una reunión social en la que el parlamentario también estuvo presente.

Según Epicentro Tv, se dio a conocer que todo ocurrió en una casa de campo del congresista en compañía de sus amigos en Huaral, donde la denunciante viajó con tío político suyo, Marco Antonio Cardoza Hurtado, y del chofer Luis Alfredo Vega Heredia.

"Habiendo llegado a casa del congresista Jerí a las 08:30 horas, siendo recibidos por él mismo y dos amigos que se presentaron como Arturo y Daniza; luego de desayunar y conversar, el congresista Jerí Oré me invitó dos botellas de pisco que empezaron a beber en copitas de vidrio", declaró la denunciante.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Jerí manifestó su rechazo contundente a las acusaciones, asegurando no haber tenido participación alguna en los hechos denunciados.

En ese sentido, el legislador expresó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso y reafirmó su compromiso con la justicia y los derechos de las personas.

"Recibí con sorpresa y pesar la noticia de que esta persona ha mencionado mi nombre en la denuncia, no he tenido ningún tipo de participación en los hechos denunciados por esta razón a través de mi abogado ya me apersoné a la investigación el 30 de diciembre, reitero mi rechazo", escribió Jeri.